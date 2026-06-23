La delegación navarra en China explora proyectos con uno de los centros de referencia mundial en biología sintética

El vicepresidente primero y consejero de Presidencia e Igualdad del Gobierno de Navarra, Javier Remírez, con el resto de la delegación de la Comunidad foral durante su viaje oficial a China. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La delegación del Gobierno de Navarra que se ha desplazado en viaje oficial a China ha desarrollado este martes su segunda jornada de trabajo, que se ha centrado especialmente en biología sintética, talento y nuevas tecnologías.

La delegación, encabezada por el vicepresidente primero y consejero de Presidencia e Igualdad, Javier Remírez, ha realizado una visita a uno de los centros de referencia mundial en biología sintética, un ámbito considerado clave para el futuro de sectores como la salud.

El centro chino mantiene ya colaboraciones internacionales con diferentes países y Navarra ha dado un primer paso para explorar posibles conexiones y proyectos conjuntos. Desde la delegación se les ha trasladado la invitación para que puedan conocer de primera mano el ecosistema de la Comunidad foral y participar en futuros encuentros y colaboraciones.

Posteriormente, el vicepresidente Remírez y la delegación han conocido el Guangming Talent Center y han mantenido un encuentro con autoridades de este distrito de Shenzhen. La gestión del talento ha sido uno de los ejes principales de la reunión, con una idea compartida por ambas partes, que el desarrollo tecnológico necesita también personas capaces de impulsarlo. Este centro trabaja precisamente en conectar el talento universitario y científico con las necesidades reales de las empresas.

Además de esa reunión, se ha producido un encuentro de carácter más institucional, en el que el vicepresidente ha hecho entrega a las autoridades de Guangming de un pañuelo rojo de San Fermín como muestra de la cultura navarra, compartiendo además la curiosidad de que el 6 de julio, día del inicio de las fiestas, coincide con el número de la buena suerte en la cultura china. También ha entregado una figura de cristal del Monumento a los Fueros, símbolo del autogobierno de Navarra.

La delegación navarra también ha visitado Creality 3D, empresa referente en impresión 3D, y ha podido conocer de primera mano la aplicación de estas tecnologías en ámbitos tan diferentes como la salud o la juguetería.

Además, como parte de la agenda centrada en innovación, los representantes navarros también han hecho un recorrido por Shenzhen en un vehículo autónomo de Pony, compañía cuyos coches sin conductor circulan ya por algunas zonas de la ciudad de Shenzhen.