Denunciadas tres personas por furtivismo en Corella

PAMPLONA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Foral, adscritos a la Brigada de Protección Medioambiental de la comisaría de Tudela, han denunciado recientemente a tres varones como responsables de la organización y participación en acciones de caza furtiva con galgos, en una reserva de caza de Corella.

Los hechos ocurrieron a mediados de octubre, cuando en el transcurso de un control preventivo contra el furtivismo los agentes dieron el alto a un vehículo que circulaba por las pistas de una reserva de caza. En el maletero del vehículo se localizaron tres perros de raza galgo, uno de ellos sin el microchip obligatorio. Así mismo, durante la intervención policial, se procedió a la incautación de un monocular de visión térmica, utilizado en estos casos para la localización de las especies objeto de caza furtiva.

En el vehículo viajaban tres varones, uno de ellos con antecedentes por caza furtiva, con varias infracciones ya notificadas y con una inhabilitación vigente para la realización de actividades de caza en la Comunidad foral. Cabe reseñar que carecían de la licencia preceptiva de caza de Navarra, según ha informado la Policía Foral.

Conforme a lo dispuesto en la ley foral de Caza de Navarra los tres varones fueron denunciados por cazar en época de veda, careciendo de la licencia correspondiente y de la autorización del coto en el que se les interceptó. Estas infracciones pueden suponer sanciones de hasta 2.000 euros y la pérdida de la licencia, así como la inhabilitación para cazar por un periodo de hasta tres años.

Finalmente, este fin de semana han sido denunciados dos cazadores en Bardenas Reales por no anotar las capturas de perdices en la tarjeta de cupos. Fueron decomisadas las armas y las especies capturadas.