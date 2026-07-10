Las denuncias en las fiestas descienden un 23% pero los detenidos aumentan un 12%

La consejera Jurío y el consejero Domínguez visitan SOS Navarra en el ecuador de las fiestas de San Fermín 2026. - UNAI BEROIZ - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

Desde el pasado 6 de julio, con el inicio de las fiestas de San Fermín, se han recibido un 23% menos de denuncias que en el mismo periodo de 2025; sin embargo, aumentan un 12% los detenidos. Destaca, además, un importante descenso del delito más habitual, los hurtos, que bajan un 46%. Por otro lado, hasta el momento se han registrado 12 denuncias por agresión sexual y 10 personas han sido detenidas.

Así lo han dado a conocer el consejero de Salud, Fernando Domínguez, y la consejera de Interior, Función Pública y Justicia, Inma Jurío, quienes han visitado este viernes la sala de SOS Navarra-112, donde, desde el 6 de julio, se han atendido un total de 8.904 llamadas.

En su visita, los consejeros han conocido de primera mano el trabajo de los profesionales de SOS Navarra, que durante estos días movilizan los recursos de emergencias en San Fermín, a la vez que coordinan la atención del resto de urgencias que puedan producirse en cualquier lugar de Navarra. Desde la sala de emergencias SOS Navarra-112, desde donde también se coordina el dispositivo sanitario del encierro

En declaraciones a los medios de comunicación, Jurío y Domínguez han agradecido la "profesionalidad y dedicación" de todas las personas que trabajan en la atención de las emergencias para "garantizar una respuesta adecuada e inmediata ante cualquier incidente que lo requiera". En este sentido, han puesto en valor que este trabajo coordinado de tantos profesionales "permite que el resto de la ciudadanía pueda disfrutar con seguridad de estos días de fiesta".

2.226 LLAMADAS DIARIAS DE MEDIA

Durante los primeros cuatro días completos de San Fermín se han atendido en SOS Navarra-112 una media de 2.226 llamadas diarias, una cifra que es ligeramente inferior a la media de llamadas diarias registradas en el mismo periodo de 2025, que se situó en 2.248.

En total, en SOS Navarra-112 se han recibido en estos cuatro primeros días un total de 8.904 llamadas frente a las 8.995 del año pasado. De acuerdo con estas cifras, el descenso de llamadas en estos cuatro primeros días respecto al mismo periodo del año anterior ha sido únicamente del 1%.

Este año el día que más llamadas se han recibido fue el pasado martes, 7 de julio, cuando se atendieron 2.386 llamadas. El año pasado el día que más llamadas se recibieron fue el 6 de julio, que era domingo, con una cifra total de 2.521 llamadas.

En cuanto a los incidentes específicos relacionados con las fiestas de San Fermín que han necesitado movilización de recursos, durante estos cuatro primeros días se han registrado un total de 248 en SOS Navarra-112, de los cuales 151 han supuesto la movilización de transporte sanitario. El descenso en las llamadas que han necesitado movilización de recursos con respecto a 2025 ha sido del 22,7%.

Respecto al encierro, en estos días desde el centro de coordinación de SOS Navarra-112 se han movilizado 19 ambulancias, con 22 traslados.

SE REDUCEN UN 23% LAS DENUNCIAS POLICIALES

Por otra parte, la consejera Jurío ha realizado un balance de las denuncias policiales registradas por los diferentes cuerpos policiales que operan en Pamplona con motivo de las fiestas de San Fermín -Policía Foral, Policía Municipal de Pamplona, Policía Nacional y Guardia Civil-.

Durante estos cuatro primeros días, los cuatro cuerpos han recibido un 23% menos de denuncias que en el mismo periodo de 2025. Sin embargo, aumentan ligeramente, un 12%, los detenidos, "lo que pone de relieve el trabajo policial, muy proactivo y con un importante despliegue a nivel de calle y sobre el terreno, lo que permite que haya más detenciones".

El delito más habitual en fiestas, los hurtos, descienden significativamente, un 46%; bajada que también se produce en los detenidos por esta tipología.

Por otro lado, hasta el momento los cuatro cuerpos policiales han registrado 12 denuncias por agresión sexual, que se incrementan respecto a 2025, y han detenido a 10 personas.

1.754 ATENCIONES EN URGENCIAS

En cuanto al balance provisional sanitario, tal y como ha declarado el consejero Domínguez, "desde el día 6 de julio a las 12 horas en el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea hasta primera hora de hoy se han realizado 1.754 atenciones en Urgencias del Hospital Universitario de Navarra (HUN), 705 en el centro doctor San Martin y 504 en el centro de Buztintxuri, datos muy similares a los del año pasado a estas alturas de San Fermín".

En cuanto a los pacientes derivados del encierro al Hospital Universitario de Navarra, se ha atendido a 26 pacientes, 24 por traumatismos y 2 por herida de asta de toro mientras que en el centro San Martín se han atendido 5 pacientes. "Dos corredores continúan ingresados en planta del encierro de ayer y el resto han sido de alta", ha añadido Domínguez.

Entre las atenciones derivadas de las fiestas las principales son traumatismos, intoxicaciones etílicas, por drogas y agresiones. En el caso del HUN, han sido 119 atenciones derivadas de las fiestas en urgencias generales y 6 en urgencias pediátricas; y en el conjunto de las Urgencias Extrahospitalarias, 61.

El mayor porcentaje de las atenciones en los centros de urgencias, tanto hospitalarias como extrahospitalarias de la red de Osasunbidea en Pamplona, están siendo atenciones por patología que no está relacionada con las fiestas. El consejero ha agradecido a toda la ciudadanía su colaboración y el "uso responsable" de los recursos sanitarios y ha recordado que, además de las fiestas, estos días estamos en plena ola de calor por lo que hay que extremar la precaución: "Hidratarse continuamente con agua, evitar las horas centrales del día al sol, sobre todo población vulnerable, y buscar lugares frescos para prevenir los posibles efectos del calor en la salud".

También ha recordado que todos los días a primera hora se comparte en las redes sociales del Departamento de Salud y del Gobierno de Navarra qué dispositivos sanitarios están abiertos, en dónde y en qué horario, entre la red del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea y los puntos de primera atención de Cruz Roja y DYA.

El próximo día 15 de julio, una vez concluidas las fiestas se ofrecerá un balance global de atenciones y comparativas con anteriores Sanfermines.