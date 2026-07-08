Las denuncias en los primeros días de San Fermín bajan un 31% frente a 2025 y las detenciones un 15%

El alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, preside la reunión de la Junta Local de Protección Civil. - CRISTINA NUÑEZ BAQUEDANO - AYUNTAMIENTO DE PAMPLON

PAMPLONA, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El número de denuncias registradas en los dos primeros días de las fiestas de San Fermín ha descendido un 31%, con 276 denuncias frente a las 398 del inicio festivo de 2025. También descienden, en un 15%, el número de personas detenidas, que han sido 50 este año y fueron 59 en 2025.

"Estos datos confirman la tendencia decreciente en el número de denuncias, que se han reducido progresivamente en un porcentaje cercano al 50% desde 2023", destacan en una nota de prensa desde el Ayuntamiento de Pamplona.

Por delitos, los hurtos son mayoritarios, con 161 este año, frente a los 331 de 2025, un 51% menos, seguidos por lesiones, con 16 casos, y robos con fuerza o con violencia, con 13 denuncias. Los casos de maltrato en el ámbito familiar han descendido de los ocho registrados en 2025 a los 5 de este año. Estos son algunos de los datos que se han conocido en la Junta Local de Protección Civil, que se ha reunido este miércoles en el área de Seguridad Ciudadana.

En la Oficina de Objetos Perdidos, se han recuperado 212 objetos de todo tipo. De estos objetos, se han devuelto 32 a las personas que han acreditado ser propietarias. Entre los objetos recogidos, entregados por agentes de los cuerpos de seguridad, personal de limpieza, taxistas y ciudadanía, destacan 17 teléfonos móviles, 4 de ellos iPhones, 1 audífono, y 115 carteras y documentos de identidad. Los objetos más curiosos recibidos hasta la fecha son un trolley de niña y una mochila completa.

DETENIDOS TODOS LOS AUTORES DE AGRESIONES DENUNCIADAS

En cuanto a las agresiones sexistas, entre las 6 de mañana del día 7 y las 6 de la mañana del día 8, se han registrado tres denuncias por tocamientos, dos realizadas en dependencias de Policía Foral y una, en Policía Municipal. Todos los presuntos autores han sido detenidos.

También se ha registrado otro caso de tocamientos, en el Centro de Atención Integral a las Violencias Sexuales (CAIVS) de Gobierno de Navarra, sin que se haya producido denuncia.

En el punto de información sobre agresiones sexistas ubicado en la Plaza del Castillo se ha comunicado un caso de insultos sexistas. No ha sido necesaria la activación del servicio de acompañamiento a víctimas habilitado por el área de Acción Social del Ayuntamiento de Pamplona. El punto facilita información sobre los recursos municipales disponibles para atención a mujeres que han sufrido una agresión sexista y puede activar esos servicios de acompañamiento y los protocolos correspondientes en caso de agresiones, si así se solicita.

LAS ALTAS TEMPERATURAS SE MANTIENEN

Ante la previsión de que se van a mantener, durante todas las fiestas, las temperaturas extremas, desde el Ayuntamiento de Pamplona se insiste en que la ciudadanía se proteja y extreme las precauciones en las horas de más calor.

Se mantiene la medida de no abrir las actividades que estén expuestas al sol, en Kirolari Sports Kids, en Media Luna, y Menudas Fiestas, en Taconera, entre las 12 y las 19 horas; el resto de actividades funciona con normalidad en estas dos áreas.

Además, el Ayuntamiento riega las zonas de seguridad de los fosos del recinto de la Ciudadela, para evitar que la quema de las colecciones de fuegos artificiales pueda generar algún tipo de fuego. En línea con las indicaciones del Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra (ISPLN), se solicita prudencia a la ciudadanía y responsabilidad, para incrementar la ingesta de agua y moderar el consumo de alcohol. Asimismo, se aconseja protegerse adecuadamente del sol y buscar espacios frescos, siempre que sea posible.