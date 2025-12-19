Las denuncias por violencia de género descienden un 34,2% en el tercer trimestre en Navarra

Archivo - Fachada del Palacio de Justicia de Pamplona. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las denuncias por violencia de género descendieron un 34,2% en el tercer trimestre de este año en Navarra. Así, entre julio y septiembre se presentaron 697 frente a las 1.059 interpuestas en el mismo periodo del año anterior, según la estadística hecha pública hoy por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género.

Del total de las 657 víctimas declaradas en la Comunidad foral entre julio y septiembre, 257 eran españolas (399 en 2024) y 400 extranjeras (504 un año antes).

Por otra parte, en el tercer trimestre se ha constatado un descenso del 23,5% de víctimas que se han acogido a la dispensa a la obligación de declarar contra su agresor. Si el año pasado renunciaron a hacerlo 17 mujeres este año han sido 13, 5 españolas y 8 extranjeras.

Asimismo, el informe refleja que entre julio y septiembre se incoaron 126 órdenes de protección y seguridad a las víctimas -6 más que en el mismo periodo de 2024-, de las que los juzgados de violencia sobre la mujer adoptaron 87 y denegaron 39.

Entre los meses de julio y septiembre, 19,8 de cada 10.000 mujeres de toda España fueron víctimas de violencia machista, una tasa muy próxima a la registrada en el mismo trimestre de 2024, en el que fue de 19,6.

Las comunidades autónomas que registraron medias superiores a la nacional fueron Baleares, con 35,9 víctimas por cada 10.000 mujeres, seguida de Comunidad Valenciana, con 25,3; Canarias, con 24,4; Murcia, con 24,1; Cantabria, con 22,9; Madrid, con 21,5 y Andalucía, con 20,9.

Por debajo de la media nacional se situaron Galicia, con 12,9; La Rioja, con 13,4; Castilla y León, con 14,1; Asturias, con 15,1; País Vasco, Extremadura y Castilla-La Mancha, con 15,8; Cataluña, con 16,5; Aragón, con 19,1 y Navarra, con 19,2 (26,4 en el mismo trimestre de 2024).

Por órganos judiciales, en los juzgados de Violencia sobre la Mujer de la Comunidad foral en el periodo analizado fueron enjuiciadas 130 personas (138 el año anterior) -una disminución del 5,8%-, de las que fueron condenadas 126 (48 españolas y 78 extranjeras).

En total, en la fase de instrucción, entre julio y septiembre se incoaron en los juzgados de violencia 777 asuntos penales, frente a los 1.151 abiertos en 2024, esto es, un decremento del 32,5%.

78 CONDENADOS POR EL JUZGADO DE LO PENAL Nº 5

En el tercer trimestre de este año, por otra parte, 98 hombres (75 el año anterior) fueron enjuiciados en la Comunidad foral en el Juzgado de lo Penal número 5 de Pamplona -órgano con competencia exclusiva para ver los procedimientos con penas de hasta 5 años de prisión- por delitos de violencia de género, de los que 78 -35 españoles y 43 extranjeros- fueron condenados.

Respecto a las sentencias dictadas entre julio y septiembre de 2025, de las 78 resoluciones condenatorias, 69 fueron de conformidad entre las acusaciones y las defensas y, tras la celebración de los juicios, 9 fueron condenatorias y 20 absolutorias.

En total, el Juzgado de lo Penal nº 5 tramitó durante el tercer trimestre 125 nuevos procedimientos frente a los 117 del mismo periodo del año anterior, lo que supone un repunte del 6,8%.

La Sección Segunda de la Audiencia de Navarra, órgano que juzga en exclusiva los delitos de violencia de género con penas de más de 5 años de prisión y, además, resuelve los recursos interpuestos contra las sentencias del Juzgado de lo Penal nº 5, dictó dos sentencias, ambas condenatorias, en primera instancia.

Por otra parte, respecto al Juzgado de Menores, el estudio recoge que entre julio y septiembre se incoaron 4 procedimientos de violencia de género, se resolvieron 2 y, al finalizar el trimestre, 7 asuntos continuaban en tramitación.