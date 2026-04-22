El Departamento de Salud prevé abrir desde mayo más citas en internet para poner fin a las colas en los centros de salud

El consejero de Salud del Gobierno de Navarra, Fernando Domínguez (d), en una entrevista en Navarra Televisión con el periodista Roberto Cámara. - NAVARRA TELEVISIÓN

PAMPLONA 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Salud del Gobierno de Navarra, Fernando Domínguez, ha mostrado su intención de aplicar medidas desde el mes de mayo con el objetivo de poner fin a las colas para conseguir una cita en los centros de salud.

"Vamos a mejorar la carpeta de salud abriendo más citas a la web para que el paciente sepa que no consigue una cita más pronto por ir a la cola del centro de salud. Vamos a quitar el mensaje ese de 'vente a las ocho para tener cita para hoy'. Que la persona sea vista de acuerdo a sus necesidades. La persona sabrá qué día puede ir y si es urgente se le verá. No será necesario que vaya a hacer fila a las ocho de la mañana", ha asegurado Domínguez, en una entrevista en el programa 'Cara a cara' de Navarra Televisión.

El consejero ha señalado que "hay reticencias en los propios centros de salud porque hay personas que cogían varias citas en la web por si acaso". "La idea es que la persona acceda por tres vías: teléfono, web y presencialidad sin necesidad de que haga cola a las ocho de la mañana. Me parece una barbaridad. Aunque no todas las colas son para coger cita, como los análisis", ha afirmado.

Por otro lado, Fernando Domínguez ha asegurado que "no en todos los centros de salud cuesta conseguir cita". "En unos sí y en otros no. Es un problema de gestión interna de los propios centros", ha señalado.

Durante la entrevista, el consejero ha afirmado que "la sanidad navarra no solo está resistiendo sino que está mejorando, lo que ocurre es que la percepción ciudadana no se corresponde con la realidad". "La ciudadanía juzga por las listas de espera y la atención de los centros de salud, pero dentro de la sanidad se trabaja en grandes proyectos para sembrar y recoger en el futuro", ha asegurado.

Preguntado sobre el hecho de que hace dos años dio la misma respuesta en una entrevista similar, Domínguez ha indicado que "en aquella ocasión respondí que la idea era reducir las listas de espera en torno a 2.000 pacientes al mes siempre que las condiciones fueran óptimas, pero no ha sido así". "En el verano de 2024 hubo un repunte importante y hubo huelgas del Sindicato Médico que desde comienzo de legislatura se planificaron de un mes cada semestre", ha apuntado.

Fernando Domínguez ha afirmado que "es un problema de que todos nos impliquemos más en lo que tenemos que hacer". "La ciudadanía también puede colaborar, aunque no la voy a hacer responsable porque sufre las listas de espera. Pero algo se podría hacer. Nunca hemos negado problemas de gestión. También de actitud de algunos profesionales", ha señalado.

Así las cosas, Domínguez considera que "hay una lucha por que se abran las agendas". "Cuando la tienes abierta el paciente sabe cuándo se le va a ver. Estamos moviéndonos con unas dinámicas importantes y cuesta mucho transmitir las órdenes desde arriba", ha explicado.

El consejero ha afirmado además que el Ministerio debe aprobar el decreto para homogeneizar cómo se registran las listas de espera. "Los datos del Ministerio se sacan semestralmente y nosotros cada mes. Eso no es bueno. Cuando se hace de forma semestral sospechosamente hay Comunidades Autónomas que disminuyen pacientes en junio y en diciembre. Hay movimientos extraños. El registro de la lista de espera quirúrgica es muy llamativo. No en todas las Comunidades Autónomas se entra en el mismo momento. En Madrid entran cuando ya ha sido visto por el anestesista, luego la espera es menor. Aquí, en algunas ocasiones, cuando cabía la posibilidad de que un paciente acabase en quirófano, aunque no tuviera diagnóstico, ya estaba en listas de espera. Eso es castigarnos nosotros mismos en cuanto a los números", ha asegurado.

No obstante, Domínguez ha defendido que "hemos podido contener las listas de espera". "Confío en que con las medidas disminuirán con el paso del tiempo. Y no es una cuestión de dinero. Es un mantra que tengamos el presupuesto más alto. Nosotros podemos decir que es austero, que nos permite hacer la actividad sin grandes alaracas. Tenemos tecnología sofisticada y cara, aumenta la demanda de la población y todo es más caro en estos momentos", ha afirmado.

En el caso del Servicio de Traumatología, el consejero ha puesto el acento en la reciente auditoría y el control de fichajes, entre otras cuestiones. "No me gustaría focalizarlo en Trauma y Rehabilitación. Son las especialidades con mayores listas de espera. Pero el plan de acción con medidas, como el pago por incentivos en función de resultados, va a ser algo que se va a implantar, que estaba pensado y que ha coincidido en el tiempo con la auditoría. Como el fichaje o el control de agendas", ha explicado.

El consejero ha considerado que "ha habido problemas de información e interpretación mal intencionada en ocasiones". "No queremos cargar agendas de profesionales sino redirigir la actividad con el objetivo de reducir las listas de espera, compensar las agendas en cuanto a primeras consultas de las revisiones. Si al final del año se reducen con indicadores pactados con el servicio se percibirá más retribución. La Inspección de Trabajo nos obligó a finales de 2025 a implantar el sistema de fichajes. La idea que tenemos es anunciar en junio e implementarlo a todo el sistema en septiembre. Nos viene impuesto por la Inspección de Trabajo, pero ha coincidido en el tiempo con la auditoría de Traumatología", ha explicado.

También se ha referido a algunas medidas acordadas con el colectivo médico en el pasado, como el complemento salarial de 400 euros vigente desde 2023. "Fue un error ese incremento lineal a los médicos por el hecho de ser médico. No se consiguió absolutamente nada. Ni siquiera parar la huelga o reducir las listas. Lo único que se pretende es reorientar la actividad. No es pagar más sin hacer nada. Al Sindicato Médico le quedó claro que no le iba a subir las retribuciones a cambio de nada. Eso es pan para hoy y hambre para mañana", ha afirmado.

Fernando Domínguez ha apuntado que "otro mantra que se dice es que Navarra no es atractiva para los facultativos". "El número de médicos que ha habido año a año ha aumentado. Los motivos de por qué se van los profesionales hay que buscarlo más allá de los económicos o de las condiciones laborales. Los médicos, hasta ahora, han hecho la carrera en la universidad privada. El 50% o más era de fuera y a la hora de elegir la especialidad, si es atractriva, te quedas, pero a la hora de fijar la residencia definitiva la gente se acerca a su entorno o familia. Por eso se marcha la mayoría. Se van por cuestiones personales", ha señalado.