La dependienta del estanco de Pamplona que ha vendido 3 décimos del 'Gordo': "Estoy temblando de la emoción"

PAMPLONA, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

Marimar García, dependienta del estanco ubicado en la calle Magdalena del barrio de la Chantrea, en Pamplona, en el que se han vendido 3 décimos del premio 'Gordo' del Sorteo Extraordinario de Navidad, ha afirmado que se ha enterado de la noticia por la prensa y que "aún estoy temblando un poco de la emoción, porque es algo que no te esperas".

"Me he enterado por la prensa porque me han empezado a llamar, porque no teníamos ni idea. Me habéis llamado tres o cuatro y digo, bueno, voy a llamar a la delegación, lo primero, para que me lo confirmen. Y eso he hecho, he llamado a la delegación y me lo han confirmado", ha explicado este viernes, en declaraciones a Europa Press.

Según ha subrayado, "no tenemos ni idea a quién, ni cómo, ni nada". "Solo sabemos que hemos vendido tres décimos del 'Gordo', nada más. Un millón doscientos mil euros. Son décimos que hacemos a través del terminal, y no sabemos más", ha dicho.

Ha añadido que en el estanco están "muy bien, muy contentos" tras conocer la noticia. "Mucha emoción. Yo creo que aún estoy temblando un poco de la emoción, porque es algo que no te esperas, te viene así, y muy, muy, muy contenta. Ojalá sean tres décimos a diferentes personas, para que estén más repartidos", ha remarcado.

Si bien "no vamos a saber nunca a quién los hemos vendido porque esto es anónimo", ha apuntado que "a ver si recibimos un jamón de manera anónima". Aunque hace años dieron una primitiva de un millón de euros, ha señalado que es la primera vez que han repartido un premio de Navidad.