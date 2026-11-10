Desafío Avanvide impulsa el emprendimiento a través de la solidaridad de profesionales navarros. - DESAFÍO AVANVIDE

PAMPLONA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Cinco empresas y profesionales de Navarra han unido sus conocimientos, experiencia y tiempo de manera altruista para apoyar un proyecto emprendedor a través de Desafío Avanbide, una iniciativa impulsada por Macarena Pérez de Albeniz, socia de Mabé Estrategia y Comunicación, que busca ayudar a personas con talento e ideas que necesitan recursos profesionales para ponerlas en marcha o consolidarlas.

La primera edición ha tenido como beneficiaria a Somos Joya y Oficios, una asociación promovida por Elena Giraldo, Olatz Eguiguren y Yakira Amador que trabaja para dar visibilidad a la joyería y los oficios artesanales. Durante varias semanas, los profesionales participantes han desarrollado soluciones adaptadas a sus necesidades en comunicación, marketing, identidad visual, presencia digital y asesoramiento jurídico. Los resultados se han presentado este martes en una jornada de trabajo con la presidenta de la asociación.

Detrás de Desafío Avanbide está la experiencia de Macarena Pérez de Albeniz, quien a lo largo de su trayectoria profesional ha conocido a numerosas personas con talento e iniciativa que encuentran dificultades para emprender por falta de recursos. "No queríamos limitarnos a explicarles qué deberían hacer, sino poner nuestros conocimientos a su disposición y realizar una parte importante de ese trabajo con ellas y para ellas", ha explicado, para señalar que es una filosofía que demuestra que la colaboración empresarial también puede materializarse compartiendo tiempo, conocimientos y experiencia.

Para las impulsoras de Somos Joya y Oficios, esta oportunidad ha supuesto un impulso tanto profesional como personal. "Una de las cosas más bonitas es sentir que hay personas que creen en nuestro proyecto y que han decidido dedicar parte de su tiempo a ayudarnos, sin esperar nada a cambio", ha destacado Elena Giraldo. El acompañamiento recibido les ha permitido reforzar su comunicación y presencia digital, además de ganar confianza para seguir desarrollando la asociación.

La primera edición de este programa ha contado con la participación de Macarena Pérez de Albeniz, de Mabé Estrategia y Comunicación, impulsora y coordinadora de la iniciativa, que ha aportado su experiencia en marketing, comunicación y presencia digital; ARPA, responsable del asesoramiento jurídico y normativo; Agencia Borneo, encargada de la identidad visual y del desarrollo web; Fundación Koine Aequalitas, que ha asumido la identificación y selección del proyecto beneficiario, y Susana Villanueva, que ha trabajado en la estrategia de comunicación de la asociación. La jornada de presentación y formación ha contado también con la colaboración de Klammer y Significa Branding.

Tras esta primera experiencia, Desafío Avanbide aspira a incorporar nuevas empresas y profesionales para apoyar a otros proyectos emprendedores. "Nuestro objetivo es que Desafío Avanbide tenga continuidad, que podamos repetir esta experiencia con otros proyectos emprendedores y que cada vez más empresas y profesionales se animen a participar", ha señalado Pérez de Albeniz.

La iniciativa cierra así su primera edición demostrando que "compartir talento, conocimientos y tiempo puede generar oportunidades reales para quienes están dando sus primeros pasos en el emprendimiento".