Desalojado un edificio en Zizur Mayor por una fuga de gas

Un agente de la Guardia Civil junto al edificio desalojado por una fuga de gas. - GUARDIA CIVIL

PAMPLONA, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Navarra desalojó este martes de forma preventiva a unas 60 personas de un edificio de viviendas situado en la localidad de Zizur Mayor.

La intervención comenzó sobre las 17.00 horas cuando el Centro Operativo de Servicios (COS) recibió un aviso de un ciudadano que alertó de un intenso olor a gas que emanaba de un inmueble. De inmediato, patrullas de seguridad ciudadana acudieron al lugar de los hechos y constataron el peligro potencial nada más cruzar el portal de acceso al edificio.

Los agentes localizaron con rapidez que el foco del escape se encontraba en el octavo piso. Ante el riesgo inminente de una deflagración, la Guardia Civil coordinó la evacuación inmediata de todos los residentes que en ese momento se encontraban en el bloque de viviendas y pidieron que no se encendiera ningún aparato eléctrico mientras aseguraban la instalación.

Durante el despliegue policial, los efectivos comprobaron que no había nadie en el interior del inmueble afectado, aunque posteriormente llegaron al lugar tres ciudadanos de origen pakistaní que se dirigían a esa vivienda, pero que no portaban las llaves de la misma.

Ante la imposibilidad de acceder por la puerta principal, se solicitó la intervención urgente del cuerpo de bomberos. Los efectivos de extinción de incendios lograron entrar al piso afectado a través de la terraza de la vivienda contigua. Una vez en el interior de la vivienda de la que emanaba el gas, los bomberos encontraron una bombona de butano conectada a un quemador de paellero con la llave de paso completamente abierta, por lo que procedieron de inmediato a su cierre y a la ventilación forzada de todas las estancias.

Durante la inspección del piso para asegurar el perímetro, las fuerzas de seguridad descubrieron que las habitaciones carecían de mobiliario convencional y que, en su lugar, se distribuían hasta nueve colchones repartidos por el suelo, confirmando las sospechas de que se trataba de un piso sobreocupado o "patera".

Finalmente, tras declararse la zona como segura, los bomberos abandonaron el lugar, momento en el que la Guardia Civil autorizó el regreso de los vecinos desalojados a sus respectivos hogares sin que se registrasen heridos.