Desalojado el Palacio de Justicia de Pamplona por un objeto sospechoso que ha resultado ser una falsa alarma

Archivo - Entrada del Palacio de la Justicia de Pamplona. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de Justicia de Pamplona ha sido desalojado este miércoles por la tarde tras detectarse un objeto sospechoso en los exteriores del edificio que finalmente no ha resultado una amenaza.

Según ha informado la Policía Foral, el objeto ha sido localizado hacia las 18 horas. Agentes del Grupo de Justicia de la Policía Foral han iniciado el perimetraje, momento en el que se ha iniciado un dispositivo por parte de Policía Foral, Policía Municipal de Pamplona y Policía Nacional mediante el cual se ha acordonado todo el entorno de dicho edificio.

Unidades de los tres cuerpos policiales han procedido a las labores de seguridad, impidiendo el paso de personas y vehículos. Además se ha desalojado al personal que estaba trabajando en el palacio.

Miembros del Grupo de Guías Caninos de la Policía Foral han realizado una primera inspección con los perros de la especialidad de explosivos.

A continuación, miembros del TEDAX-NRBQ de la Policía Nacional han procedido a la voladura controlada del objeto.

Posteriormente, y tras comprobar que el contenido del mismo, una maleta de cabina, no era una amenaza, se ha procedido a la apertura del perímetro para el restablecimiento de la normalidad.