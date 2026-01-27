Desarticulado un grupo criminal tras estafar 8.100 a una empresa en Navarra

Material incautado. - GUARDIA CIVIL

PAMPLONA, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

Una investigación desarrollada en el marco de la operación @ARTOWI permitió desarticular un grupo criminal especializado en estafas mediante el conocido método del 'CEO fraud' o 'falso CEO', tras lograr engañar a una empresa radicada en Navarra y obtener de manera fraudulenta una transferencia por importe de 8.100 euros, según ha informado la Guardia Civil.

El modus operandi empleado se basó en técnicas de ingeniería social, consistentes en contactar telefónicamente con personal de la empresa afectada haciéndose pasar por un responsable relevante del ámbito eclesiástico, generando una falsa sensación de urgencia y legitimidad para inducir a la víctima a realizar un pago inmediato. Para ello, los autores recabaron previamente información sobre la entidad y su funcionamiento interno, logrando que la comunicación resultara creíble.

Los hechos se conocieron tras la interposición de una denuncia en la oficina de Atención al Ciudadano de la Guardia Civil de Estella, donde la víctima manifestó haber recibido una llamada desde un número oculto, en la que el interlocutor solicitó la realización urgente de una transferencia destinada, supuestamente, al pago de servicios editoriales. Tras varios intentos fallidos en una primera entidad bancaria, el dinero fue finalmente transferido a una cuenta extranjera. La petición posterior de una segunda transferencia despertó las sospechas de la víctima, que comprobó que se trataba de una estafa.

A partir de ese momento, la investigación permitió identificar a los presuntos responsables y ubicar domicilios vinculados con la actividad delictiva en la provincia de Toledo, además de conexiones con otras localizaciones en España y en Bélgica. Con la correspondiente autorización judicial, se llevó a cabo una entrada y registro en una vivienda en Toledo, donde se localizaron cuatro objetivos, así como cuantiosa documentación bancaria de entidades españolas y belgas, tarjetas SIM y dispositivos móviles, que quedaron intervenidos para su análisis.

De forma paralela, ha añadido la Guardia Civil, se procedió a la localización de otras dos personas en otras localidades de la provincia de Toledo, además de uno en Cuenca y dos más con residencia en Bélgica, lo que evidencia la dimensión territorial del grupo investigado.

Como resultado final del operativo, tras la finalización del registro se procedió a la detención de cuatro personas, dos mujeres de 26 y 22 años ambas de nacionalidad colombiana, y dos hombres, de 23 y 24 años de nacionalidades brasileña y venezolana.

También se ha investigado a otras tres personas, dos mujeres de 36 y 37 años, de nacionalidad brasileña, y un varón de 34 años de la Republica Dominicana, quienes pasaron a disposición de la autoridad judicial en el Juzgado de Guardia de Illescas (Toledo). La autoridad judicial acordó, entre otras medidas, la obligación de comparecencia periódica en sede judicial cada 15 días.

Durante la actuación se intervinieron 1.159 euros bloqueados en cuenta, dinero en efectivo, documentación bancaria, tarjetas SIM, un DNI español y un NIE portugués falsificados, así como una pistola detonadora, efectos que quedaron a disposición judicial. A los implicados se les atribuyeron delitos de estafa, blanqueo de capitales, usurpación de estado civil, falsificación de documento público y pertenencia a grupo criminal.

La investigación fue desarrollada por EDITE (Equipo de Investigación Tecnológica) de Navarra y el Equipo @ de Navarra con apoyo de equipos de seguridad ciudadana y de la USECIC de la Comandancia de Albacete.