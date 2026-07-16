Desarticulado un grupo criminal que manipulaba la obtención de permisos de residencia y trabajo a cambio de dinero

Actuación de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL DE NAVARRA

PAMPLONA 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal que manipulaba la obtención de permisos de residencia y trabajo a cambio de una contraprestación económica. En total, han sido detenidas cinco personas en Navarra por su presunta autoría de los delitos de pertenencia a grupo criminal, contra la Administración Pública y de favorecimiento de la inmigración irregular.

La investigación comenzó hace un año, cuando se detectó la existencia de una trama que captaba a ciudadanos extranjeros, principalmente de origen asiático y magrebí, en situación de vulnerabilidad administrativa, con la finalidad de ofrecerles regularizar su situación a cambio de dinero.

Lo hacían facilitando la tramitación de expedientes de manera fraudulenta, eludiendo el procedimiento administrativo legal y omitiendo errores graves y la falta de requisitos, según ha informado la Guardia Civil.

Los investigadores obtuvieron evidencias de que los miembros de la trama adoptaban numerosas precauciones para eludir la vigilancia. Sin embargo, a pesar de que se reunían en lugares de culto, cafeterías o dentro de vehículos, fue posible documentar las reuniones que mantenían.

Finalmente, la investigación llevó a realizar cuatro registros en domicilios de Pamplona y Tiebas, junto con un quinto en la Oficina Única de Extranjería de Navarra, el lugar de trabajo de uno de los detenidos. Durante los registros se incautó numeroso material informático y documentación de relevancia para la investigación.

La autoridad judicial, tras su puesta a disposición, ha ordenado el ingreso en prisión provisional para cuatro de los presuntos implicados, estableciendo una fianza de 5.000 euros para eludir la prisión preventiva a dos de ellos. Un quinto sospechoso ha quedado en libertad provisional sujeto a medidas cautelares.

Esta operación se enmarca entre los objetivos contemplados por la Guardia Civil en su Plan Estratégico, concretamente la lucha integral contra las redes de inmigración irregular y el control de los flujos migratorios irregulares.