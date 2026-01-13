Descienden un 11,9% los atestados por delitos contra la libertad sexual en Pamplona en 2025

PAMPLONA 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los atestados por delitos contra la libertad sexual en Pamplona tramitados por Policía Municipal el año pasado descendieron, respecto a los de 2024, un 11,9% pasando de 84 a 74. La misma tendencia se observa respecto a los atestados por delitos por violencia de género que en este caso descendieron un 10% pasando de los 259 de 2024 a los 234 de 2025, según ha informado el Ayuntamiento de Pamplona.

Si se realiza esta comparativa respecto a los datos de 2023, también se observa una tendencia positiva. Aquel año los atestados por delitos contra la libertad sexual alcanzaron los 79 (un 6,32% más que en 2025) y los de delitos por violencia de género llegaron a 240 (un 2,5% más que el año pasado). Así se desprende de los datos del informe sobre la evolución de la violencia de género en la capital navarra, presentado por Policía Municipal en la Comisión de Presidencia celebrada este martes.

En esta tendencia positiva general hay, no obstante, excepciones. En cuanto al maltrato intrafamiliar (maltratos en el seno de una misma familia conviviente) los atestados crecieron un 22% entre 2024 y 2025 pasando de 68 a 83. Si la comparativa de este tipo de delitos circunscritos exclusivamente al ámbito familiar se hace respecto a los datos recogidos en 2023, el aumento alcanza el 30,1% (aquel año se anotaron 58 atestados de este tipo), ha añadido.

La tendencia antes descrita se confirma en cierta medida también en cuanto a los datos de atestados por delitos contra la libertad sexual. En este caso se detecta un aumento de las denuncias en el ámbito privado (generalmente domicilios) que aumentan un 20,8% pasando de las 24 recogidas en 2024 a las 29 del año pasado. La tendencia es inversa en cuanto a los atestados por delitos de este tipo ocurridos en lugares públicos: bajan un 16,6% pasando de los 42 contabilizados en 2024 a los 35 contabilizados el año pasado, según los datos del Ayuntamiento.

En cuanto al grado de las agresiones sexuales, ha detectado un aumento de los atestados que recogen penetración (pasan de 8 a 14, un 75% más), mientras decrecen los que no contemplan ese concepto (bajan de 76 a 60, un 21% menos).

En cuanto a las detenciones, según la información recopilada por Policía Municipal, a lo largo de 2025 se recogieron 234 atestados por violencia de género, que conllevaron la detención de 142 personas. Un año antes, las detenciones ascendieron a 157. Esta bajada del 9,6% se considera acorde con el descenso del 10% en este tipo de atestados recogidos por este cuerpo policial a lo largo del año pasado. La misma tendencia se observa respecto a las personas detenidas por delitos contra la libertad sexual que pasaron de 55 en 2024 a 46 en 2025 un 16% menos) con una bajada del 11,9% de los atestados.

PAMPLONA TIENE 231 CASOS ACTIVOS EN EL SISTEMA VIOGEN

Otro de los aspectos que recoge el informe, hace referencia a los quebrantamientos de condena o de medidas en casos de violencia de género, como órdenes de alejamiento, por ejemplo. Si bien los quebrantamientos han disminuido ligeramente en este último año, pasando de 89 a 82, se ha mantenido estable el número de detenciones practicas por este motivo. Así, tanto en 2024 como en 2025 han sido 38 las personas detenidas.

En la actualidad Pamplona tiene registrados 231 casos activos en el Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (VioGén). Este sistema establece un nivel de protección, que oscila entre el bajo y el extremo. En el caso concreto de Pamplona, el 88,7% de los casos registrados son de riesgo bajo (205 de los 231 contabilizados hasta diciembre de 2025). No obstante, existen 23 casos que requieren una protección de nivel medio y tres casos en riesgo alto. En la actualidad, no hay ninguno de riesgo extremo, ha concluido.