Destinados 2,06 millones para el proyecto de ejecución y dirección de las obras de la futura sede de la Policía Foral

Recreación de la futura sede central de la Policía Foral. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra, a través de la Dirección General de Interior, ha firmado el contrato para la redacción de anteproyecto, proyecto básico y proyecto de ejecución de la nueva sede central de la Policía Foral, que integrará también el Centro de Gestión de Tráfico, con la participación conjunta de los estudios de arquitectura OFS architects y OMP estudio, por un importe total de 870.891,13 euros, IVA incluido. Este contrato incluye la dirección facultativa de las obras y la coordinación de seguridad y salud por un importe total de 1.197.475,30 euros, IVA incluido.

El edificio, de acuerdo con la propuesta ganadora, se articula en torno a diferentes características, como la baja demanda energética, mediante el diseño bioclimático, la flexibilidad estructural y versatilidad, de forma que el edificio pueda adaptarse a cambios en el uso a lo largo del tiempo, y el confort de los espacios de trabajo, buscando un equilibrio entre la iluminación natural y el confort térmico.

De igual forma, se ha pretendido su integración paisajística con el entorno circundante, acorde con un espacio donde la presencia natural es significativa.

Este proyecto se enmarca dentro de la primera fase de desarrollo del Centro de Coordinación de Seguridad y Emergencias de Navarra (CCSE), para la que el Ejecutivo foral adquirió los terrenos el pasado junio. Las parcelas adquiridas, situadas en los términos municipales de Aranguren y Valle de Egüés, suponen un total de 88.108 metros cuadrados por los que se abonó un importe de casi 3 millones de euros (concretamente, 2.995.731,84 euros).

Igualmente, de forma previa se realizó la adjudicación de la redacción del proyecto de urbanización y la dirección facultativa de las obras de urbanización de la primera fase a la empresa VS Proyectos Servicios y Urbanismo por un importe de 189.659,27 euros IVA incluido.

CENTRO DE COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS DE NAVARRA

El CCSE constituye un proyecto singular en el que se pretende integrar las diferentes dependencias de la Dirección General de Interior relacionadas con el ámbito de la actividad pública de la seguridad, ahora dispersos en distintas localizaciones. El objetivo es optimizar los recursos existentes para una gestión eficiente y eficaz de los mismos, a fin de prestar un mejor servicio a la ciudadanía, según ha informado el Gobierno foral.

Este complejo se construirá en una superficie de 131.708,28 metros cuadrados y se ubicará en el paraje de Sankin de Mutilva, junto a la Ronda Este de Pamplona, de acuerdo a los estudios previos realizados en 2023 por Vaillo+Irigaray Architects, que resultó ganador del concurso de ideas convocado para el diseño de implantación del conjunto de edificios.

La primera fase prevé la construcción de las instalaciones precisas para la implantación de la Comisaría Central de Policía Foral, ubicada actualmente en Beloso Alto, y el nuevo Centro de Gestión de Tráfico, para después continuar con la Escuela de Seguridad y Emergencias de Navarra (ESEN), el helipuerto, la Dirección General de Interior, junto a sus servicios, y el parque central de Bomberos de Navarra.