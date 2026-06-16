Los detalles del chupinazo de San Fermín: 25 gramos de pólvora que impulsan el cohete hasta 500 o 1.000 metros

I-D: Carlos Andrés Uranga (Ayuntamiento de Pamplona), Ignacio López-Goñi (Museo de Ciencias Universidad de Navarra) y José Ángel Andrés (Fundación Caja Navarra), durante la presentación del proyecto 'La ciencia en blanco y rojo'. - MANUEL CASTELLS

PAMPLONA 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El chupinazo no es solo el inicio simbólico de las fiestas de San Fermín en Pamplona, es también un experimento de química en la plaza del Ayuntamiento. El cohete contiene unos 25 gramos de pólvora negra: nitrato de potasio (75%), carbón vegetal (15%) y azufre (10%). Al encenderse, el carbón y el azufre se queman gracias al oxígeno del nitrato y liberan una gran cantidad de gases hacia abajo. Por el principio de acción y reacción de Newton, esa fuerza impulsa el cohete hasta los 500 o 1.000 metros. Al detonar suena a 133 decibelios, como un avión despegando.

Esa explosión es el primero de los nueve temas que componen 'La ciencia en blanco y rojo', una iniciativa del Museo de Ciencias de la Universidad de Navarra que se ha presentado este martes en Civican. Se trata de una colección de nueve infografías que explican de forma gráfica, amena y accesible la ciencia, la tecnología, la historia y las curiosidades escondidas en los objetos, los protagonistas y los rituales de los Sanfermines. Podrá verse, en castellano y en euskera, en distintos puntos de la ciudad del 16 de junio al 14 de julio.

Pensada para toda la ciudadanía, cada infografía muestra ciencia en lo más cotidiano de las fiestas: el chupinazo como explosión, San Fermín al descubierto, los toros que corren como Usain Bolt, el equilibrio que evita que vuelque un gigante, la química de los fuegos artificiales, los cinco sentidos del toro, la música que llega al alma o las mareas humanas de la plaza del Ayuntamiento.

Durante la presentación, Ignacio López-Goñi, director del Museo de Ciencias de la Universidad de Navarra, ha subrayado que, "como este año se cumple el centenario de la obra 'Fiesta', Hemingway no solo es el protagonista de uno de los carteles, sino que se incluye una mención suya en cada uno de los temas". El proyecto ha contado con "el asesoramiento de un equipo de profesionales: químicos, biólogos, físicos, historiadores, arqueólogos, diseñadores, dibujantes y otros expertos", ha añadido.

Por su parte, José Ángel Andrés, presidente de Fundación Caja Navarra, ha destacado que la colaboración responde a "la convicción de que las alianzas son necesarias para impulsar iniciativas de mayor impacto y calidad". "Colaborar es multiplicar posibilidades y capacidades al servicio de la sociedad", ha señalado, antes de subrayar que el proyecto demuestra que "la ciencia está en todas partes, también en una fiesta tan emblemática como San Fermín".

El proyecto es una iniciativa del Museo de Ciencias de la Universidad de Navarra en colaboración con Fundación Caja Navarra, la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT)/ Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, el Ayuntamiento de Pamplona, Diario de Navarra, Cadena SER y la Asociación de Hostelería y Turismo de Navarra.

El Museo de Ciencias de la Universidad de Navarra ha habilitado una página web sobre el proyecto: https://museodeciencias.unav.edu/ciencia-en-blanco-y-rojo.