Archivo - Un coche de la Policía Nacional. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

PAMPLONA, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Tudela a una mujer como presunta autora de varios delitos de estafa relacionados con el alquiler fraudulento de pisos en la zona de la Ribera.

La investigación se inició tras una denuncia recibida en la comisaría de Tudela donde la víctima relataba cómo la presunta autora, haciéndose pasar por empleada de una inmobiliaria, le había presentado un piso en alquiler. Para reservarlo le solicitó el abono 500 euros a través de una transferencia a su cuenta bancaria y después no volvió a ponerse en contacto con el perjudicado.

Tras acreditar los ingresos en la cuenta de la presunta autora, los investigadores comprobaron que la encartada había realizado conductas similares en el pasado, todas compatibles con delitos de estafa. Siguiendo siempre el mismo modus operandi, solicitaba el abono de dinero en concepto de reserva o adelanto de pago de las mensualidades de alquiler. En las ocasiones denunciadas, la mujer no llegaba a enseñar el piso en persona sino que se limitaba a enviar fotografías, explican desde la Policía Nacional.

Con todo ello, los agentes pudieron determinar que la presunta autora utilizaba estas prácticas para conseguir ingresos ilícitos aprovechándose de la facilidad del lenguaje con compatriotas o personas de lengua árabe que se encontraban en estado de necesidad por conseguir una vivienda. Por lo referido fue detenida como presunta autora de un delito de estafa.

RECOMENDACIONES PARA EVITAR ESTE TIPO DE ESTAFAS

Ante el crecimiento de este tipo de delitos debido a la situación del mercado inmobiliario, la Policía Nacional ha lanzado una serie de recomendaciones.

Por un lado, ha llamado a prestar atención a los mensajes que puedan contener enlaces sospechosos, desconfiar de las ofertas que sean "demasiado ventajosas para ser reales" y comunicar y realizar el pago siempre a través de la plataformas seguras que dispongan de sistemas de protección y donde pueda quedar registrada la operación.

Asimismo, ha aconsejado sospechar de un tono urgente o de incoherencias por parte del arrendador; e intentar, en la medida de lo posible, visitar siempre de forma presencial la vivienda antes de realizar el pago o proceder a los trámites del alquiler.