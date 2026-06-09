Detenida en Tudela una mujer de 44 años por un presunto delito de malos tratos hacia su hija de 17 años

PAMPLONA 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 44 años ha sido detenida este lunes en Tudela por su presunta participación en un delito de malos tratos hacia su hija, de 17 años.

Según han informado desde la Policía Local de Tudela, a las 1.30 horas se recibió la llamada de un testigo que relataba que dos mujeres se estaban peleando en la plaza San Jaime. A la llegada de los agentes, las mujeres implicadas no se encontraban en el lugar, pero pudieron visualizar un video en el que se observaba "el golpeo y arrastre de una de las mujeres sobre otra, tendida en el suelo".

Con la visualización de dichas imágenes se pudo localizar a la víctima en la calle Gaztambide Carrera. Era una menor de 17 años, que se encontraba "descalza y sollozante", y que afirmaba que la agresión la había producido su madre, una mujer de 44 años.

Los agentes localizaron a la madre y presunta agresora en calle Eza, y fue detenida en el acto por su presunta participación en un delito de malos tratos en el ámbito familiar. Fue trasladada a dependencias de Policía Foral, que se hace cargo de la investigación del asunto.

La menor fue acompañada por la patrulla a urgencias del centro de salud, y posteriormente fue trasladada a un centro de acogida de menores de Gobierno de Navarra, dado que la menor no tiene otro arraigo familiar. En la intervención también participó una patrulla de seguridad ciudadana de Policía Foral desplazada al lugar de los hechos.