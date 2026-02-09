Detenidas en Pamplona siete personas en dos intervenciones relacionadas con delitos de hurto

PAMPLONA 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a siete personas como presuntas autoras de delitos de hurto, cuatro de ellas en un tren en circulación y dos en un centro comercial de Pamplona.

Según han informado desde el cuerpo policial, la pasada semana, en un tren procedente de San Sebastián y con destino a Barcelona, cuatro hombres que habían manifestado al interventor que no llevaban billete por un problema con la máquina expendedora de billetes y que habían estado durante el trayecto "cambiándose de ubicación constantemente" fueron detenidos al llegar a la estación de Pamplona por agentes de Policía Nacional.

Al "detectar una actitud rara", el personal de Renfe incrementó su vigilancia y advirtió a los viajeros. Fue entonces cuando algunos detectaron daños en sus equipajes, aperturas de sus maletas y objetos tirados en las proximidades de los mismos. Personal de Renfe llamó a la sala CIMACC de Policía Nacional, para que en la estación de Pamplona agentes de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana se personaran y solucionaran esta situación.

Al llegar los policías, encontraron primero a dos de los individuos y al realizar el cacheo de seguridad se les pudo encontrar más de 1.200 euros escondidos entre sus ropa, así como distintos objetos. Posteriormente, en la requisa en el tren, se localizó a otros dos individuos, que trataban de no ser detectados.

A los cuatro se les encontró dinero y objetos de los que no pudieron dar razón de su procedencia. Alguno de ellos llegó a tirar bajo los asientos, e incluso en el andén, dinero que fue localizado por los agentes policiales.

Ante estos hechos y la declaración de varias de las víctimas que manifestaron rotura de sus equipajes y desaparición de dinero, fueron detenidos. Varios de ellos mostraron "una actitud desafiante y violenta". Posteriormente, fueron puestos a disposición judicial.

OTROS DOS DETENIDOS EN UN CENTRO COMERCIAL

En una segunda intervención en un centro comercial del centro de Pamplona, personal de seguridad detectó a un hombre y una mujer "con una actitud extraña". Al extremar la vigilancia sobre ellos, el personal detectó que ambos estaban hurtando prendas de vestir de montaña, una mochila y unos bastones, utilizando instrumentos para inutilizar los sistemas de seguridad.

A la llegada de los agentes policiales se comprobaron los hechos, y ambos fueron detenidos por un presunto delito de hurto. Los presuntos autores "llevaban objetos destinados a quitar e inutilizar los sistemas de seguridad que llevan las prendas de ropa y los objetos para dificultar los posibles hurtos".

Ambos fueron puestos a disposición judicial una vez realizadas todas las gestiones necesarias para el esclarecimiento de los hechos descritos.