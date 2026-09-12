Detenido en Ablitas por robos en vehículos y con una gorra modificada con una cuchilla oculta

Objetos intervenidos al detenido. - POLICÍA FORAL

PAMPLONA, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Brigada de Prevención y Atención Ciudadana de la Comisaría de Tudela de la Policía Foral han detenido en fechas recientes en Ablitas a un varón como presunto autor de un delito de robo con fuerza en las cosas, cometido en vehículos de la localidad.

En el momento del arresto, los policías lograron recuperar múltiples objetos que procederían de dichos robos. Han sido recibidas tres denuncias por robos con fuerza en interior de vehículo.

Durante el preceptivo cacheo de seguridad, entre las pertenencias del sospechoso, los agentes localizaron un gorro que, bajo su apariencia de prenda de vestir común, escondía una cuchilla cosida en su estructura. Esta modificación transformaba la prenda superior en un arma de corte lista para ser utilizada como elemento de ataque.

"Se trata de un modus operandi detectado en entornos de delincuencia callejera, donde se manipulan gorros o gorras con elementos cortantes para agredir de forma sorpresiva a agentes de la autoridad o adversarios", explican desde la Policía Foral.

El cuerpo autonómico ha destacado que este tipo de actuaciones preventivas, ligadas al patrullaje activo y a la atención ciudadana en las calles, "resultan fundamentales para la seguridad pública". "Gracias a estas intervenciones no solo se esclarecen delitos patrimoniales, sino que se localizan y retiran de la vía pública objetos peligrosos, controlando, sancionando o deteniendo a quienes los portan para garantizar la tranquilidad de los vecinos", ha subrayado. Por ello se recuerda la importancia de la cooperación ciudadana y la llamada al teléfono 112 ante cualquier sospecha.

El detenido y las diligencias policiales fueron puestos a disposición del Juzgado de Guardia de Tudela.