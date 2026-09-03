Detenido en Ansoáin por robo con violencia y amenazas graves con arma blanca

Cuchillo con el que un detenido en Ansoáin profirió amenazas y el lugar donde fue arrojado. - POLICÍA FORAL

PAMPLONA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Foral han detenido recientemente en Ansoáin a un hombre de 52 años como presunto autor de los delitos de robo con violencia y amenazas graves cometidos con un arma blanca.

La Policía Foral recibió un aviso en el Centro de Mando y Coordinación (CMC) que alertaba de un robo violento en un supermercado. El detenido, tras presuntamente hurtar comida en el mismo, intentó huir, hecho que trató de evitar uno de los empleados, al cual llegó a amenazar con el arma blanca, según ha informado la Policía Foral.

Testigos que se encontraban en la terraza de un bar cercano intentaron también darle el alto y el detenido adoptó una actitud más violenta, llegando a romper vajilla del establecimiento y a amenazar asimismo a la clientela, de forma grave. Al verse acorralado por el despliegue policial, el sospechoso se deshizo del cuchillo momentos antes de la intervención de los agentes.

Según ha explicado la Policía Foral, debido a la peligrosidad del individuo y a la naturaleza de los hechos, en el operativo intervinieron de forma coordinada efectivos de los Grupos Operativos de Intervención (GIE) y patrullas de Seguridad Ciudadana, logrando reducir y detener al varón de forma segura.

Durante el traslado a dependencias policiales, el detenido mantuvo en todo momento una actitud violenta, insultando y escupiendo repetidamente a los agentes encargados de su custodia.

La Brigada de Policía Judicial Norte se hizo cargo de la instrucción de las correspondientes diligencias policiales. Tras pasar a disposición judicial, y en virtud del atestado presentado y de los numerosos antecedentes que le constan por delitos similares, la autoridad judicial ha dictaminado su ingreso directo en prisión.