Detenido en Ansoáin tras tratar de clavar una navaja en el cuello a otro hombre durante una discusión

PAMPLONA 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un varón de 48 años ha sido detenido esta semana en Ansoáin por un delito de homicidio doloso al tratar de clavar una navaja en el cuello a otro hombre durante una discusión por una deuda económica. Al esquivar el ataque, la víctima sufrió una herida sangrante de 20 centímetros en un hombro.

Según han informado desde Policía Foral, tras identificar el vehículo del agresor, durante un dispositivo de vigilancia pudo ser detenido y a continuación fue puesto a disposición judicial.

En total, el cuerpo policial ha abierto diligencias desde el lunes a 37 personas por la comisión de distintos delitos, que han sido comunicados a diferentes juzgados mediante el correspondiente atestado policial.

Por delitos relacionados con violencia contra la mujer (malos tratos, amenazas, agresión sexual, lesiones y quebrantamientos de medidas de alejamiento) han sido detenidos once varones en distintas localidades.

Por un delito de tenencia ilícita de armas fue detenido ayer jueves un hombre de 36 años en Peralta, después de que sufriera fortuitamente lesiones por disparo de arma de fuego. Agentes de la comisaría de Tafalla intervinieron en su domicilio e interceptaron seis escopetas, una pistola simulada y diferente munición.

Por delitos contra las personas hay cinco detenidos. En Tudela ha sido detenido un varón por amenazas graves a un agente de Policía Local, al ser identificado cuando era sorprendido intentado entrar en domicilios. En un restaurante en Mutilva una mujer acabó detenida tras amenazar y causar lesiones leves a otra mujer durante una discusión. Y en Peralta han sido detenidas otras dos personas en otro episodio de amenazas.

Por delitos contra el patrimonio han sido detenidos siete varones. Agentes de Tráfico han detenido en Pueyo a un conductor por un delito de apropiación indebida de un vehículo que figuraba como sustraído y reclamado por un juzgado de Valencia. En Estella, una mujer de 32 años ha sido detenida por robar 50 euros a un hombre al que agredió, al igual que a los agentes intervinientes. Causó lesiones a uno de ellos, por lo que se le imputaba también un delito de atentado.

En Noáin/Valle de Elorz se investiga a un varón por un delito de robo con violencia, al sustraer mediante un tirón la riñonera a un ciudadano y realizar gastos con sus tarjetas en varios establecimientos. Las cámaras de seguridad de los mismos permitieron su identificación y se le imputaba también un delito de estafa.

Y en Pamplona se ha detenido a dos varones por ocupación de inmueble tras una denuncia del propietario. Al acudir al domicilio, las patrullas se encontraron con varias personas, dos de las cuales se negaron a identificarse e impidieron el acceso a la vivienda de forma violenta, por lo que también se les imputa resistencia y desobediencia a agentes de la autoridad. También se investiga a dos personas por hurtos en un supermercado de Ansoáin.

Por otros delitos han sido detenidas cinco personas. Por requisitoria judicial, un varón en el centro de salud de Buztintxuri de Pamplona, tras requerimiento de patrulla. Al ser identificado se supo que sobre él pesaba un señalamiento de un juzgado de Granada de búsqueda y detención.

Por delitos contra la salud se ha detenido a un hombre en Alsasua. Por daños cometidos en un salón de juego de Pamplona otro hombre ha sido detenido tras fracturar el cristal de una ruleta, valorado en 3.000 euros, después de perder, según manifestó, más de 1.000 euros en apuestas.

Por delitos de resistencia, atentado y allanamiento de morada ha sido detenido en un centro hospitalario de Pamplona un varón que, "violentamente y contra la voluntad de la doctora", entró en su despacho profesional, "negándose a esperar su turno de consulta". Se negó a identificarse ante los agentes, "resistiéndose de forma violenta y acometiendo" contra ellos.

Finalmente, en Tudela se investiga a un hombre por un quebrantamiento de sentencia judicial consistente en impago de las prestaciones económicas a su expareja e hijos.

Por delitos contra la seguridad vial se investiga a ocho conductores. Cuatro por tasas de alcoholemia penales en Berriozar (1,16 mg/l; varios ciudadanos pararon y quitaron las llaves a un conductor que circulaba en sentido contrario con síntomas evidentes de ebriedad), Pamplona (1,04), Valtierra (0,89) y Puente la Reina (0,80). Por carecer del permiso por pérdida de puntos o no habiendo obtenido nunca autorización, dos conductores en Tudela y Pamplona. Y por conducir habiendo sido privado del permiso por sentencia judicial otros dos conductores en Viana y Marcilla.