Un detenido por un apuñalamiento en Pamplona

Archivo - Un furgón de la Policía Municipal de Pamplona. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Municipal de Pamplona detuvo este viernes a un varón de 25 años por apuñalar a otro joven de 23 años en la zona de Beloso, en la capital navarra.

Según indican a Europa Press fuentes de la Policía Municipal de Pamplona, la detención se produjo este viernes a las 12.20 horas. El agresor está acusado de tentativa de homicidio y está a la espera de pasar a disposición judicial.

La víctima, un joven de 23 años, fue trasladada al Hospital Universitario de Navarra donde permanece ingresado y su estado es grave.