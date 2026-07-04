Un detenido por un apuñalamiento en Pamplona

El herido esta ingresado en estado grave en el Hospital Universitario de Navarra y el detenido pasará próximamente a disposición judicial

Archivo - Un furgón de la Policía Municipal de Pamplona.
Archivo - Un furgón de la Policía Municipal de Pamplona. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo
Europa Press Navarra
Publicado: sábado, 4 julio 2026 18:30
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   PAMPLONA, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

   La Policía Municipal de Pamplona detuvo este viernes a un varón de 25 años por apuñalar a otro joven de 23 años en la zona de Beloso, en la capital navarra.

   Según indican a Europa Press fuentes de la Policía Municipal de Pamplona, la detención se produjo este viernes a las 12.20 horas. El agresor está acusado de tentativa de homicidio y está a la espera de pasar a disposición judicial.

   La víctima, un joven de 23 años, fue trasladada al Hospital Universitario de Navarra donde permanece ingresado y su estado es grave.

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