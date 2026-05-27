Detenido un conductor de 27 años por atropellar a un agente al darse a la fuga de un control en Sartaguda

Archivo - Imagen de archivo de un agente de Policía Foral - EDUARDO SANZ - EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 27 May. (EUROPA PRESS) -

Un conductor de 27 años ha sido detenido en las últimas horas por atropellar a un agente de Policía Foral al darse a la fuga de un control preventivo instalado en Sartaguda.

Agentes de Policía Foral adscritos al Grupo de Prevención y Atención Ciudadana de la Comisaría de Estella han detenido al conductor, al que se le imputan delitos de desobediencia y atentado a agentes de la autoridad.

Según han informado desde el cuerpo policial, los hechos se produjeron en el transcurso de un control preventivo de seguridad ciudadana en Sartaguda, cuando se dio el alto a un vehículo con dos ocupantes en su interior.

Mientras los agentes identificaban a los ocupantes del vehículo, el conductor "aprovechó el momento en que uno de los agentes se apartó del vehículo para visualizar la matrícula del mismo para, de forma inesperada y sorpresiva, arrancar el vehículo con clara intención de darse a la fuga del control".

En ese momento atropelló a uno de los agentes que daban seguridad al control, causándole lesiones de las que tuvo que ser atendido en el Hospital García Orcoyen de Estella. Una vez interceptado el vehículo, se procedió a la detención del conductor.

El Grupo de Policía Judicial de Policía Foral de la Comisaría de Estella se encargó de la instrucción de las correspondientes diligencias, que acompañaron al detenido en el momento de ser presentado en el juzgado en funciones de guardia, de Estella.

El delito de atentado contra la autoridad con lesiones leves conlleva penas de prisión de 1 a 4 años si es contra autoridad, o de 6 meses a 3 años para agentes, además de la pena por las lesiones. La desobediencia o resistencia grave se castiga con 3 meses a 1 año de prisión o multa.