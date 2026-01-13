Detenido el conductor de una autocaravana en Bera por conducción temeraria, tasa de alcohol y robo del vehículo

Autocaravana inmovilizada. - POLICÍA FORAL

PAMPLONA 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Foral adscritos a la comisaría de Elizondo detenían recientemente al conductor de una autocaravana, un varón de 49 años y nacionalidad francesa, por arrojar una tasa penal en alcohol de 0.72 mg/l de aire espirado y realizar una conducción temeraria.

Los hechos se sucedían el pasado 6 de enero cuando agentes de la Ertzaintza fuera de servicio que circulaban por la mencionada vía (N-121-A) dirección Pamplona, eran testigos de cómo el vehículo que les precedía, una autocaravana, realizaba una conducción errática, invadiendo por momentos el carril de sentido contrario, incluso en un instante dado llegando a detenerse en medio de la vía, teniendo un camión que realizar una maniobra evasiva para impedir la colisión, ha informado la Policía Foral. Este comportamiento se repetía en un par de ocasiones, viéndose por todo ello los ertzainas obligados a detener el vehículo e identificarse como policías, y así impedir a las tres personas (dos hombres y una mujer) que viajaban en su interior que prosiguieran con su viaje.

La actuación de los agentes y la coordinación entre las comisarías de Oiartzun y la comisaría de Policía Foral en Elizondo daba como resultado la detención del conductor del vehículo, a quien se le imputaban dos delitos contra la seguridad vial, el correspondiente delito por conducción temeraria y conducir superando las tasas establecidas en alcohol, tasa penal de 0.72 mg/l de aire, en concurso con otro delito de robo por un señalamiento Schengen procedente de Francia, que el Grupo de Atestados de Pamplona revelaría en las indagaciones realizadas sobre el vehículo.

Una vez realizadas las diligencias propias del atestado y puesto a disposición judicial, se le impondría al conductor una retirada de 20 meses del carnet de conducir y 10 meses de prisión por parte del juzgado.