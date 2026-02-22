El detenido por el crimen de Sarriguren pasa este lunes a disposición judicial

Archivo - Fachada del Palacio de Justicia de Pamplona. - EDUARDO SANZ - EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

El hombre detenido el pasado viernes acusado del asesinato de una mujer en la localidad de Sarriguren pasará este lunes a disposición judicial. Se encarga del caso el juzgado número 2 de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Pamplona, según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Navarra.

El crimen tuvo lugar sobre las 19.30 horas del viernes en la avenida Reino de Navarra de Sarriguren. Un hombre fue detenido como presunto autor de los hechos y la Policía Foral se ha hecho cargo de la investigación. El Ayuntamiento del Valle de Egüés aprobó este sábado una declaración institucional en repulsa por este asesinato y ha decretado tres días de luto oficial.

El asesinato ha provocado reacciones de condena y solidaridad por parte de instituciones y formaciones políticas de Navarra así como concentraciones de protesta. Este sábado por la tarde, convocados por el Ayuntamiento del Valle de Egüés, tuvo lugar una concentración ante el consistorio de la localidad que fue respaldada por cientos de personas.

Una imagen que se ha repetido este domingo en la plaza consistorial de Pamplona, en una protesta que ha sido convocada por la Plataforma de Mujeres contra la Violencia Sexista de Navarra, que se ha desarrollado en silencio durante 15 minutos y que ha culminado con los aplausos de los asistentes y algún grito de 'No son arrebatos, son asesinatos'.