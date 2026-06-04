Detenido por exhibicionismo ante dos menores de edad en Tudela

PAMPLONA, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Tudela ha detenido esta madrugada a un hombre de 51 años acusado de un acto de exhibición obscena ante menores de edad, delante de los cuales se realizó tocamientos con los pantalones bajados.

Según informan desde este cuerpo, sobre las 16.30 horas del miércoles, una patrulla ordinaria por el Paseo del Prado observó a este hombre con los pantalones y ropa interior bajada tocándose sus genitales. Los agentes le ordenaron que cesara en su actitud, cosa que hizo, proponiéndole para sanción por la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana por exhibicionismo, aunque no constituía infracción penal.

Sin embargo, a las 1.30 horas de la madrugada, los agentes del turno de noche pudieron observar a dos menores de 11 y 13 años que, tras estar parados frente a una sucursal bancaria, comenzaron a acelerar el paso. Los agentes se acercaron a la sucursal, pudiendo observar al identificado por la tarde realizándose nuevamente tocamientos con los pantalones bajados.

Los agentes hablaron con las presuntas víctimas, que manifestaron que al pasar andando por la sucursal, observaron a esa persona desnuda en esta actitud y que, tras verlos, no ha dejó de hacerlo, levantándose hacia ellos, por lo que se marcharon corriendo. Los menores fueron acompañados por los agentes hasta sus domicilios y, una vez informadas sus familias de lo sucedido, solicitaron interponer denuncia de los hechos.

Este motivo hizo que el identificado fuera detenido por su presunta participación en la ejecución de un acto de exhibición obscena ante menores de edad, siendo trasladado a calabozos de Policía Foral hasta su puesta a disposición judicial.

ROBO DE JOYAS EN DOS DOMICILIOS

Respecto a delitos contra el patrimonio, se atendieron tres incidencias. Por un lado, se atendió el requerimiento de dos vecinas de calle Juan Antonio Fernández, que confirmaban que se había producido un robo con fuerza en sus respectivos domicilios mientras se encontraban ausentes. Los domicilios se encontraban revueltos y se habían sustraído varias joyas. Los hechos se han puesto en conocimiento de la comisaría del Cuerpo Nacional de Policía, quedando encargada de la investigación del asunto.

Asimismo, se atendió un delito leve de hurto en un supermercado próximo al paseo de los Poetas, pudiendo localizar a los sospechosos en las proximidades dado que habían tirado la lata que querían sustraer, saliendo huyendo. Se trata de tres menores de 15 y 16 años.

Por otro lado, un delito leve de hurto en un supermercado del Mercado de Abastos, al sustraer el sospechoso, un varón de 24 años, productos por importe de 9 euros. La acción fue visionada por la conserje que no pudo retenerlo tras salir huyendo, aunque una patrulla lo localizó en las proximidades. Esta persona no tenía domicilio y fue detenida y trasladada a calabozos de Policía Foral hasta su puesta a disposición judicial.

Respecto a accidentes de tráfico, este miércoles se atendieron un total de cuatro en avenida del Barrio, glorieta de América y otros dos en avenida Zaragoza. En todos ellos se registraron únicamente daños y las personas implicadas realizaron parte amistoso con la ayuda de los agentes.