Detenido por exhibicionismo ante menores de edad en una presa del río Arga en Pamplona

Archivo - Una agente de la Policía Nacional en la Jefatura Superior de la Policía de Pamplona. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Pamplona a un hombre como presunto autor de un delito de exhibicionismo ante menores de edad en una presa del rio Arga.

Los hechos sucedieron el pasado 29 de mayo a última hora de la tarde cuando la sala CIMAC 091 de la Policía Nacional recibió una llamada alertando de la presencia de un hombre que habría realizado actos de masturbación delante de menores de edad en una presa del río Arga donde suele ser habitual la existencia de bañistas en días de calor, según ha informado el Cuerpo Nacional de Policía en una nota.

Con la descripción aportada por los testigos, los agentes realizaron una batida por la zona y localizaron a un hombre con características coincidentes. Así, procedieron a su detención como presunto autor de un delito de exhibicionismo y provocación sexual delante de menores.

Los testimonios aportados por varios testigos en el lugar de los hechos fueron coincidentes con los datos aportados en la llamada, por lo que el detenido fue trasladado a dependencias policiales y puesto a disposición judicial.