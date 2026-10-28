Detenido un hombre de 49 años como presunto autor de un delito de violencia de género en Tudela

PAMPLONA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 49 años ha sido detenido en Tudela como presunto autor de un delito de violencia de género, al ser interceptado insultando y aporreando la puerta del centro de salud Gayarre, en el que se encontraba su pareja, también de 49 años de edad.

Según han informado desde la Policía Local de Tudela, la intervención tuvo lugar a las 12 horas de ayer martes, cuando la Policía Foral solicitó apoyo al encontrarse una víctima de violencia de género en el centro de salud mientras su pareja estaba "aporreando la puerta e insultando".

El hombre fue detenido por violencia de género, por parte de los agentes de Policía Foral, a los que se acompañó en apoyo hasta sus calabozos, donde el detenido quedó a su cargo hasta su puesta a disposición policial.

Por otro lado, a las 4 horas, en las inmediaciones de plaza Constitución y zona centro, se identificó a seis personas que habían dejado las zonas comunes y los espacios públicos de la ciudad "llenos de latas y cartones". Uno de ellos presentaba una averiguación de domicilio de un Juzgado de Tudela, y fue informado de la requisitoria. Posteriormente recogieron todo y abandonaron el lugar.

Asimismo, se realizó un control de distracciones al volante en Paseo Pamplona, en el que se controló a un total de 50 vehículos y se paró a 9 de ellos. Como resultado se tramitaron 3 denuncias por circular haciendo uso del móvil, una denuncia por circular con auriculares, una denuncia por ITV caducada y una denuncia por circular con un permiso extranjero no susceptible de canje.