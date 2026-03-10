Detenido por intentar lanzar un petardo al interior de un comercio de Pamplona y agredir a un agente

PAMPLONA 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

Policía Nacional ha detenido a un varón como presunto autor de delitos de desórdenes públicos, atentado a agente de la autoridad y lesiones, tras ser identificado en el momento en que intentaba lanzar un petardo al interior de un comercio ubicado en la Plaza Consistorial de Pamplona que se encontraba abierto al público.

Según han informado desde el cuerpo policial, los hechos ocurrieron el pasado 13 de febrero cuando, durante la celebración de carnaval, un grupo de al menos 15 jóvenes "atacó el establecimiento con máscaras en el rostro que impedían su identificación". Comenzaron "molestando a las trabajadoras" para pasar a lanzar petardos al interior de la tienda, "llegando a explosionar uno de ellos en la zona de atención al público".

Estos incidentes que "provocaron un estado de tensión y preocupación" en las trabajadoras, que alertaron de lo sucedido a través de la Sala CIMACC 091. Agentes de la Brigada Provincial de Información se personaron en el lugar, y mientras se entrevistaban con las empleadas, interceptaron a un varón que se preparaba para lanzar un nuevo artefacto pirotécnico al interior del local.

El individuo se resistió a la identificación y forcejeó "violentamente con uno de los agentes", que resultó herido en un ojo. Ante el "clima de hostilidad existente en ese momento y la afluencia masiva de personas", tras lograr conocer su identidad los policías dieron por finalizada la intervención, "para no provocar un incidente mayor".

El comercio referido "ha sido violentado al menos en otras dos ocasiones con pintadas en los diferentes escaparates, insultos y vejaciones a las empleadas del mismo". Con posterioridad a estos hechos, en esta misma tienda y en otros dos establecimientos del Casco Antiguo de Pamplona "aparecieron pintadas ofensivas y dirigidas a señalar su actividad comercial".

Estas acciones, según han señalado desde el cuerpo policial, "estarían vinculadas con un sector de la izquierda radical abertzale".