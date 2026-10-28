Detenido tras un intento de robo en un establecimiento hostelero del Valle de Egüés

Las primeras investigaciones descartan violencia de género en la muerte de una mujer en Cártama (Málaga) - EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Navarra ha detenido a un varón de 20 años como presunto autor de un delito de robo con fuerza en las cosas en grado de tentativa, tras acceder a un establecimiento hostelero del valle de Egüés, cuando se encontraba cerrado al público.

Los hechos tuvieron lugar en fechas recientes. Alrededor de las 21.00 horas, el propietario del establecimiento pudo observar a través de las cámaras de video vigilancia cómo un hombre accedía al interior del local mediante escalo.

El presunto autor permaneció aproximadamente diez minutos en el establecimiento y, posteriormente, abandonó el lugar sin sustraer ningún objeto ni ocasionar daños materiales, explican desde la Guardia Civil.

Un testigo que presenció su salida facilitó información sobre el autobús urbano al que había subido, lo que permitió orientar rápidamente las actuaciones policiales.

Tras recibir el aviso, agentes de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (USECIC) de la Guardia Civil de Navarra realizaron las gestiones necesarias para localizar el autobús en el que presuntamente viajaba el sospechoso.

Los agentes interceptaron el vehículo y, con la colaboración de su conductora, confirmaron que uno de los pasajeros había accedido al autobús en las inmediaciones del establecimiento afectado.

La descripción facilitada por el propietario y el testigo, junto con las imágenes de videovigilancia, permitió identificar al presunto autor y proceder a su detención.

El detenido, de 20 años y nacionalidad marroquí, quedó en libertad tras la práctica de las diligencias policiales, manteniendo su condición de investigado y con la obligación de comparecer ante la autoridad judicial cuando fuera requerido. Las actuaciones fueron remitidas al Juzgado de Guardia de Aoiz.