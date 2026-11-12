Detenido un joven de 20 años en Pamplona tras agredir y amenazar con un cuchillo a su compañero de piso

Imagen de la entrada en la vivienda y del cuchillo intervenido. - POLICÍA FORAL

PAMPLONA, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Foral han detenido recientemente a un joven de 20 años en el barrio pamplonés de Buztintxuri como presunto autor de los delitos de lesiones y amenazas graves con arma blanca, tras atacar físicamente a su compañero de piso y amenazarlo posteriormente de muerte con un cuchillo.

Los hechos se desencadenaron cuando patrullas uniformadas de la División de Prevención y Atención Ciudadana, que se encontraba en la zona practicando una detención por un asunto de violencia de género, fueron requeridas por dos ciudadanas. Las mujeres alertaron a los agentes sobre fuertes gritos que provenían de un portal cercano.

Al aproximarse, los policías comprobaron los hechos y accedieron al inmueble. En el rellano de uno de los últimos pisos localizaron a un hombre de 32 años ensangrentado.

Según explican desde la Policía Foral, la víctima relató que acababa de sufrir una agresión física por parte de uno de sus compañeros de piso -con quien convive junto a otras dos personas más- y que, además, lo había amenazado de muerte esgrimiendo un cuchillo.

Ante la gravedad del incidente, los agentes intervinientes solicitaron el apoyo de los miembros del Grupo Operativo de Intervención (GOI), quienes realizaron la entrada y el aseguramiento de la vivienda.

La operación culminó con la detención del presunto agresor y su traslado a dependencias policías donde se instruyeron las correspondientes diligencias policiales para su traslado al juzgado.