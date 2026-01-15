Detenido un joven tras el atraco a una churrería a punta de pistola en Cascante

Imagen de la actuación. - POLICÍA FORAL

PAMPLONA 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

Agentes del Grupo de la Policía Judicial de la Comisaría de Tudela realizaban una investigación recientemente que conducía a la detención de un joven, de 22 años y vecino de la localidad aragonesa de Tarazona, por la comisión de un delito de robo con violencia e intimidación exhibiendo una pistola.

Los hechos se produjeron en la localidad de Cascante, momentos antes del cierre diario de un negocio ambulante de venta de churros, cuando un joven abordó a la víctima apuntándole con una pistola y robándole en ese instante una caja metálica con la recaudación, emprendiendo a la carrera la huida, ha informado la Policía Foral.

La Policía Local de Cascante, que acudió en primera instancia, solicitaba el apoyo de patrullas de la Comisaría de Tudela de la Policía Foral para iniciar la búsqueda del autor y de un presunto acompañante.

Desde ese momento se iniciaron las correspondientes diligencias de investigación por parte del Grupo de Policía Judicial de la misma comisaría. Gracias al visionado de las imágenes de las diferentes cámaras de seguridad de la localidad, los investigadores lograban identificar al autor del robo y el vehículo empleado en el mismo, situándolos en la localidad de Tarazona (Zaragoza). Gracias a la colaboración de la Policía Local de esta última localidad, pudieron dar con el paradero y domicilio del investigado.

Por todo ello, se solicitó al Juzgado de Guardia de Tudela una orden de entrada y registro del domicilio en la citada localidad. Motivo por el que se solicitó la colaboración de Guardia Civil y, concretamente, de sus grupos USECIC y GRS de Zaragoza, para la entrada en el domicilio. El registro fue llevado a cabo por el equipo de Policía Judicial de Guardia Civil del Puesto de Tudela, que contaba con la colaboración del Grupo de Policía Judicial Tudela de la Policía Foral encargado de las diligencias de investigación. En el citado registro los agentes hallaron las prendas que el investigado vestía el día del atraco en Cascante.

La persona detenida fue puesta a disposición del Juzgado de Guardia de Tudela junto con el pertinente atestado policial, siendo decretado el ingreso en prisión preventiva del detenido.