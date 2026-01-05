Detenido un menor de 14 años en Tudela tras dar un puñetazo a un hombre y un cabezazo a un policía nacional

La navaja incautada. - POLICÍA LOCAL DE TUDELA

PAMPLONA 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un menor de 14 años ha sido detenido este pasado fin de semana en Tudela en el transcurso de una pelea entre dos grupos de jóvenes, tras dar un puñetazo a un varón de 35 años y dar un cabezazo a un agente de la Policía Nacional, según han informado desde la Policía Local de Tudela.

La pelea se produjo en la avenida de Zaragoza con San Marcial y tuvieron que intervenir patrullas de la Policía Local en colaboración con agentes del Cuerpo Nacional de Policía. En este caso, un varón de 35 años sufrió lesiones en el rostro al recibir un puñetazo por parte de un menor de 14 años, y amenazas graves con un arma blanca por parte de un varón de 18. Este último fue cacheado, localizando junto a él una navaja con 14 cm de filo que las víctimas reconocieron como el arma utilizada para las amenazas.

Cuando los agentes fueron a detenerlo, huyó a la carrera y el resto del grupo comenzó a increpar a los agentes con insultos y amenazas graves de muerte además de recibir un agente de Policía Nacional un cabezazo por parte del menor. Fue finalmente detenido y trasladado a sus dependencias, informando a sus padres de lo sucedido. La persona huída está siendo investigada por los hechos hasta su detención.

También el pasado sábado, la Policía Local atendió otras tres peleas. La primera, a las 18 horas, entre dos grupos de jóvenes, y que se había disuelto a la llegada de los agentes. Se pudo localizar a tres jóvenes de 18 años en las inmediaciones de calle Misericordia, teniendo dos de ellos lesiones producidas por un arma blanca, en concreto una herida inciso-contusa en uno de los heridos, y otro con herida del mismo tipo y con el mismo tipo de arma, en la cara.

Los presuntos agresores fueron identificados por las víctimas a través de varias fotografías, siendo dos varones de 18 y 20 años respectivamente, quienes son conocidos por otras intervenciones y que están siendo investigados por presunto delito de lesiones hasta su detención.

La segunda pelea ocurrió a las 3.30 horas en el exterior de un bar de ocio de plaza San Jaime, donde un varón de 57 años, agresivo, según la Policía, había amenazado a varios clientes con la lama de un adorno navideño. Fue denunciado por Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana.

Una cuarta pelea ocurrió en el exterior de la discoteca de calle San Marcial, identificándose a dos varones de 28 y 30 años que discutieron por un tema de celos y que también denunciarán los hechos.

En otro orden de cosas, la Policía Local de Tudela acudió el viernes, sobre las 23 horas, en auxilio de un joven de 23 años, repartidor de comida rápida, a quien un cliente había insultado y golpeado en varias partes del cuerpo tras haber recibido el pedido más tarde de lo habitual. Se identificó al presunto agresor, de 50 años, que reconoció los hechos, además de identificarse a dos testigos que observaron lo manifestado por la víctima, que presentará denuncia.