Detenido un menor de 17 años al darse a la fuga mientras conducía un vehículo en Tudela

Daños sufridos en el vehículo patrulla de la Policía Foral al ser alcanzado por vehículo fugado en Tudela. - POLICÍA FORAL

PAMPLONA 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Brigada de Trafico de la Comisaría de Policía Foral en Tudela han detenido la madrugada del lunes al conductor de un vehículo, un menor de 17 años que al volante de un turismo presuntamente se dio a la fuga en un control de alcoholemia y documentaciones establecido en una de las salidas de la capital ribera, la NA-160.

En un momento dado, uno de los agentes tuvo que alzar la voz para advertir a sus compañeros de la presencia de un vehículo, que tras invadir parte del carril contrario arrollaba varios de los conos que delimitaban el control, haciendo caso omiso a las señales de los agentes y dándose a la fuga, según ha informado la Policía Foral.

El vehículo policial de reacción dispuesto en estos casos salió con dos agentes en persecución de los fugados. Durante el seguimiento los policías observaron cómo los ocupantes lanzaron por las ventanillas del turismo varios objetos, identificados a la postre como vasos de plástico.

Según ha explicado la Policía Foral, durante el tiempo que duró la persecución, los huidos en ningún momento mostraron intenciones de detenerse, haciendo caso omiso tanto a las señales luminosas como acústicas, dificultando e impidiendo incluso el adelantamiento del coche policial. Una vez logrado, los agentes intervinientes redujeron y aminoraron la velocidad en el intento de detener al vehículo fugado de forma segura, pero lejos de deponer su actitud, los fugados aceleraron y embistieron con violencia por detrás al vehículo de tráfico del cuerpo autonómico.

Una vez los dos vehículos quedaron detenidos, el joven conductor y el padre del mismo (39 años), que viajaba en los asientos traseros acompañado de una mujer, se negaron de forma violenta a descender del turismo, arremetiendo contra los agentes, necesitando de varias patrullas de apoyo para conseguir reducirlos y detenerlos.

Una vez trasladados a dependencias policías, e informada la fiscalía de menores, se les imputaron tanto al menor como al padre un delito de atentado y resistencia a los agentes; así como un delito de conducción de vehículo sin haber obtenido nunca la autorización para ello, además, de un delito por conducción bajo los efectos de bebidas alcohólicas (0.56 mg/l) al menor, y a su padre un delito como cooperador necesario en la conducción del hijo, quedando ambos posteriormente libertad.