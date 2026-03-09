Detenido un menor tras darse a la fuga en un control, chocar con un coche patrulla y dar positivo en alcohol

PAMPLONA 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un joven de 17 años ha sido detenido este domingo en Tudela tras darse a la fuga en un control policial, colisionar con un coche patrulla, atentar contra los agentes y dar positivo en alcohol.

Según han informado desde la Policía Local de Tudela, los agentes acudieron a la Carretera Corella, ante una petición de apoyo de Policía Foral, que se encontraban realizando un control preventivo de alcoholemia.

El joven, que carecía de permiso de conducción, se había dado a la fuga en el control, había colisionado con un patrulla, había atentado contra los agentes y había arrojado un resultado de 0,50 miligramos por litro de aire espirado en la prueba de alcoholemia.

El joven fue detenido junto a su padre, de 39 años, que "era conocedor de la falta de permiso de conducción" del hijo, como colaborador necesario en la perpetración del delito. El vehículo y ambos detenidos fueron trasladados a Policía Foral, cuerpo encargado de la investigación de los hechos.