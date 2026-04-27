Detenido mientras forzaba una puerta para acceder a una vivienda vacía en el barrio pamplonés de la Rochapea

PAMPLONA 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un varón que se encontraba forzando una puerta para intentar acceder a una vivienda vacía, de titularidad pública, en el barrio pamplonés de la Rochapea.

Según han informado desde el cuerpo policial, un ciudadano alertó a través de la Sala CIMACC 091 de la "conducta sospechosa" que este hombre estaba realizando en una vivienda próxima a la suya.

El alertante relató a los agentes de Policía Nacional que podía observar cómo un varón "trataba de forzar la puerta de una vivienda próxima con una palanqueta de grandes dimensiones y otros objetos".

Por ello, varias dotaciones de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana acudieron al lugar, donde encontraron a un varón tratando de acceder a un inmueble, que al parecer no se encuentra habitado y es de titularidad pública, con una palanqueta y otros útiles para forzar cerraduras. La puerta de acceso presentaba importantes daños.

Fue detenido por un presunto delito de robo con fuerza en grado de tentativa. La institución propietaria del domicilio, que no cuenta con moradores en este momento, interpuso posteriormente denuncia por los referidos daños.