Detenido en Pamplona por una presunta agresión sexual a su pareja

Archivo - Un furgón de la Policía Municipal de Pamplona. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA, 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Municipal de Pamplona ha realizado este fin de semana 323 intervenciones, buena parte de ellas resueltas mediante la presencia policial y mediación de los agentes.

Entre otras actuaciones, agentes de este cuerpo acudieron a un domicilio del barrio de San Juan por una discusión de pareja. Como resultado de la intervención, un varón de 54 años fue detenido como presunto autor de una agresión sexual a su pareja ocurrida el día anterior.

Por otro lado, en la avenida de San Jorge, los agentes localizaron y detuvieron a un varón como presunto responsable de una agresión sexual. Tras la tramitación de las correspondientes diligencias quedó en libertad. Además, en la calle Duque de Ahumada fue detenido otro varón de 42 años por quebrantar una orden de alejamiento respecto a su expareja.

Asimismo, el Grupo de Investigacion de Policia Municipal detuvo a un varón de 24 años como presunto autor de un robo con violencia e intimidación ocurrido el pasado 1 de agosto en la zona de Buztintxuri-Cuatrovientos.

También fue detenido en el barrio de la Rochapea un varón de 22 años como presunto autor de robos en el interior de vehículos. Se recuperaron varios objetos presuntamente sustraídos.

En Echavacoiz fue detenido un varón de 22 años presuntamente implicado en un robo con violencia de días atrás mediante la técnica del 'mataleón' en el que fue sustraído un teléfono móvil.

Además, en el barrio de San Jorge, durante una intervención en un conato de pelea, los agentes identificaron a un varón de 48 años sobre el que pesaba una orden de detención y personación, por lo que fue trasladado a dependencias policiales en calidad de detenido.

40 INTERVENCIONES POR PELEAS, DISCUSIONES O PROBLEMAS VECINALES

En materia de convivencia se registraron 40 intervenciones, principalmente por peleas, discusiones, problemas familiares y vecinales y actos de gamberrismo.

En cuanto a los ruidos, se recibieron 26 avisos relacionados con molestias procedentes de viviendas, establecimientos, vehículos y grupos de personas en la vía pública.

El mayor número de requerimientos correspondió a personas en situación de necesidad, con 54 intervenciones. Los agentes atendieron a personas caídas en la vía pública, enfermas, desorientadas o bajo los efectos del alcohol y otras sustancias, solicitando asistencia y colaborando con los servicios de emergencia cuando fue necesario. Varios de estas actuaciones finalizaron con el traslado de las personas atendidas a centros sanitarios.

Por otra parte, Policía Municipal atendió numerosos requerimientos relacionados con la fuerte racha de viento, principalmente por caída de árboles y ramas sobre la calzada, elementos de edificios con riesgo de desprendimiento e incidencias en semáforos. Las actuaciones se realizaron en coordinación con Bomberos.

Por último, en el ámbito penal, en la Oficina de Atención Ciudadana se han recogido 32 denuncias y se ha procedido a la detención de siete personas por diferentes delitos.

19 ACCIDENTES DE TRÁFICO

En materia de seguridad vial, la Policía Municipal de Pamplona ha atendido este fin de semana 19 accidentes de tráfico, la mayoría de ellos con daños materiales. En uno de ellos, una colisión entre un turismo y un camión ocurrida en la Avda de Navarra, dos personas resultaron heridas leves y fueron trasladadas al Hospital Universitario de Navarra.

También resultaron heridos leves dos motoristas en sendos accidentes ocurridos en las calles Ermitagaña y Miravalles, siendo ambos trasladados en ambulancia al centro hospitalario.

Además, se iniciaron diligencias judiciales contra un conductor sorprendido circulando sin permiso de conducción en Yanguas y Miranda.

Durante el fin de semana también se denunció administrativamente a cinco conductores, cuatro hombres y una mujer, tras arrojar resultados positivos en las pruebas de alcoholemia.