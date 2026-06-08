Detenido tras una pelea en Tudela un joven de 26 años al que le constaba una orden de búsqueda y detención

PAMPLONA 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un joven de 26 años implicado en una pelea y al que le constaba una orden de búsqueda y detención ha sido detenido este fin de semana en Tudela.

Según han informado desde la Policía Local de Tudela, tras la pelea el joven fue trasladado a dependencias de Policía Nacional para su completa identificación, y posteriormente a Policía Foral en calidad de detenido al comprobar que recaía sobre él una orden de búsqueda y detención en vigor.

Por otro lado, los agentes intervinieron en la calle Dominicas junto a los bomberos, dado que en una vivienda turística había mucho humo. En el domicilio se encontraba un varón de 33 años "tumbado en una cama, el cual tuvo que ser sacado a rastras por los bomberos hasta el pasillo", donde recobró la consciencia.

Se encontraba "muy embriagado y desafiante", y tuvo que "ser contenido" hasta que se quedó "más tranquilo". El auxiliado señaló que había puesto una sartén en el fuego y se quedó dormido, motivo por el que se había generado el humo. No había nadie más en el domicilio. Todo el vecindario tuvo que ser desalojado para proceder a la ventilación del bloque, y el auxiliado quedó a cargo de un familiar tras ser atendido por el personal médico.

Los agentes también actuaron en las dársenas de la estación de autobuses, donde un varón, que estaba tirado en el suelo, solicitaba ayuda médica "por un fuerte dolor en el estómago". Al personarse la ambulancia y decidir el traslado, fue informado de que en el vehículo sanitario solo podía trasladarse al paciente y no a su amigo, como pretendía. En ese momento, comenzó a "ponerse furioso" y no quiso ser trasladado ni atendido por el personal médico desplazado al lugar.

Tras observarse que el dolor que indicaba "no era tal" y que se habían gestionado recursos médicos de emergencia "sin causa justificada", fue propuesto para sanción por Ordenanza de Conductas Cívicas como falta muy grave, entre 1.501 y 3.000 euros.