Un detenido en el piquete informativo frente a CaixaBank, en Carlos III de Pamplona

Edificio de CaixaBank en Carlos III. - EUROPA PRESS

PAMPLONA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido este miércoles a una persona en el piquete que, con motivo de la huelga general, se ha llevado a cabo en las puertas de CaixaBank, en la avenida de Carlos III, junto al Monumento al Encierro, según han confirmado desde la Delegación del Gobierno en Navarra.

La detención se ha producido pasadas las 8 de la mañana en una acción convocada por el sindicato LAB a las 7.45 horas con motivo de la entrada a trabajar al edificio de CaixaBank.

Con motivo de la huelga general, los sindicatos han organizado para este miércoles distintas movilizaciones tanto en Pamplona como en otros puntos de Navarra, que se desarrollarán desde primera hora de la mañana hasta la tarde. A primera hora, se han registrado piquetes informativos en polígonos industriales y en entidades y comercios en el centro de la capital navarra.