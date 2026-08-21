Detenido por un robo con fuerza en una máquina expendedora de Ribaforada

Archivo - Vehículo de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL - Archivo

PAMPLONA 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Navarra ha detenido a un hombre de 36 años, vecino de Tudela, como presunto autor de un delito de robo con fuerza en las cosas, tras sustraer supuestamente el dinero del cajetín de una máquina expendedora ubicada en un establecimiento de vending de la localidad de Ribaforada.

Los hechos ocurrieron sobre las 00.30 horas, cuando la Central Operativa de Servicios (COS) de la Guardia Civil recibió un aviso alertando de que un individuo estaba forzando una de las máquinas instaladas en un establecimiento de vending situado en la localidad de Ribaforada.

Una patrulla se desplazó al lugar, donde varios menores que se encontraban en las inmediaciones informaron a los agentes de que el autor había conseguido sustraer el dinero del interior del cajetín de la máquina y había huido corriendo por diferentes calles de la localidad, según ha explicado la Guardia Civil en una nota.

Tras recabar la información, los agentes iniciaron un dispositivo de búsqueda que permitió localizar al sospechoso pocos minutos después. Al percatarse de la presencia policial, el hombre emprendió nuevamente la huida a pie. Resultó finalmente interceptado por las inmediaciones, donde fue reducido y detenido tras ofrecer una fuerte resistencia a la actuación de los agentes, según ha informado la Guardia Civil.

Durante el registro efectuado tras la detención, los agentes localizaron en poder del arrestado 39,40 euros en monedas, cantidad que presuntamente corresponde al dinero sustraído del interior de la máquina.

La inspección del establecimiento permitió comprobar que el cajetín de recaudación había sido arrancado de sus anclajes mediante la fuerza, lo que permitió al autor acceder al monedero introduciendo la mano a través de la rejilla exterior de la máquina y apoderarse de la recaudación.

El detenido fue puesto a disposición judicial como presunto autor de un delito de robo con fuerza en las cosas.