Detenido por un robo en una tienda de Pamplona tras forzar la entrada y las cajas registradoras

PAMPLONA 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre como presunto autor de un robo con fuerza en una tienda de ropa de Pamplona, al forzar la verja de entrada y las cajas registradoras, aunque no llegó a llevarse dinero, ya que las cajas estaban vacías.

La Policía Nacional recibió aviso del robo por parte de la empresa de seguridad del comercio, tras detectar en sus sistemas de videovigilancia la intrusión de un hombre. Ninguna las cajas registradoras tenía efectivo puesto que la práctica habitual es vaciarlas al finalizar el horario comercial.

El autor de los hechos salió del local para emprender la huida. En ese momento, agentes de la Policía Nacional, que se habían activado al recibir la alerta y llegaron al lugar a los pocos minutos, pudieron observar cómo un individuo con las mismas características que habían reflejado desde la central de alarmas huía a la carrera en las inmediaciones de la tienda de ropa, según ha informado la Policía Nacional en una nota.

Los agentes emprendieron la persecución, dándole alcance poco después y llevando a cabo su detención por un presunto delito de robo con fuerza.

El responsable del establecimiento no pudo precisar en ese momento el coste de los daños producidos. Ante los hechos imputados, el presunto autor fue puesto a disposición judicial.