Detenido uno de los seis presuntos autores de un robo con violencia cometido en Pamplona en febrero

Archivo - Un furgón de la Policía Nacional - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA, 19 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Pamplona a un hombre e investiga a otro como presuntos autores de un delito de robo con violencia e intimidación cometido en Pamplona el pasado mes de febrero.

Según han informado desde el cuerpo policial, en la denuncia interpuesta en la Jefatura Superior de Policía de Navarra la víctima relataba cómo a principios del mes de febrero, cuando bajó a tirar la basura por la noche, se encontró con un grupo de seis varones que "le pidieron tabaco y cocaína".

Tras su negativa, el grupo "le rodeó e intentaron quitarle el teléfono móvil". Le "agarraron desde la parte de atrás" y en el suelo "le asestaron golpes en el cuerpo y en la cara", consiguiendo arrebatarle el terminal y huir.

Tras ser atendido de las lesiones en un centro médico, el afectado "recordó que la zona donde había sido agredido es frecuentada por personas que ocupan ilegalmente un antiguo edificio educativo de Pamplona". Buscando en internet "identificó, en unas imágenes publicadas por medios de comunicación, a dos de sus agresores y lo puso en conocimiento de la Policía".

El grupo de investigación de la Brigada Provincial de Policía de Judicial de Navarra, a través del cotejo con las bases de datos, consiguió identificar a los dos hombres.

Uno de ellos fue detenido como presunto autor de un robo con violencia e intimidación y el otro permanece en búsqueda. La investigación continúa abierta a efectos de localizar al resto de implicados.