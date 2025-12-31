Detenido tras ser sorprendido robando en una caravana en Tudela

Archivo - Foto de archivo de un agente de la Policía Local de Tudela. - POLICÍA LOCAL DE TUDELA - Archivo

PAMPLONA, 31 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Tudela ha detenido esta madrugada, sobre las 2.30 horas, a un varón de 29 años como presunto autor de un robo con fuerza en una vivienda ubicada en la calle Albea.

Al parecer, el detenido habría escalado la vivienda saltando una verja, para posteriormente introducirse en una caravana donde pernoctaban familiares de los moradores, cogiendo varias prendas de vestir. El presunto autor fue retenido por uno de los alertantes hasta la llegada de los agentes, que trasladaron al detenido a calabozos de la Policía Foral hasta su puesta a disposición judicial.

Por otro lado, a las 4.30 horas se ha alertado de otro robo con fuerza en un local del barrio de Lourdes. Los responsables del establecimiento han facilitado imágenes de las cámaras de seguridad de un varón forzando dos máquinas en el interior. Se desconoce por el momento el alijo robado y los alertantes interpondrán denuncia por los hechos.

CINCO ACCIDENTES DE TRÁFICO

Además, durante la jornada del martes se han atendido cinco accidentes de tráfico. El primero en Pablo Sarasate tras impactar un conductor con el protector del hidrante, por lo que se ha dado parte al seguro para la reclamación de daños y reparación del desperfecto. El segundo en la Avenida Zaragoza con Almajares al no ceder una conductor el paso en la glorieta a otro vehículo. Se produjeron únicamente daños y realizaron parte amistoso. La conductora circulaba sin autorización administrativa en vigor y sin seguro, motivo por el que también ha sido sancionada y retirado el turismo al depósito.

El tercer accidente ha ocurrido en Ador con Aguas del Alhama al no haber respetado un conductor de 82 años la señal de Stop. La embestida sobre el vehículo que circulaba debidamente ha hecho que el conductor del turismo que circulaba en sentido ascendente perdiera la dirección y se llevara una señal vertical a su paso e impactara contra una fachada. Ambos conductores han resultado ilesos y el causante ha sido sancionado a su vez por circular con el permiso de conducción caducado.

El cuarto accidente ha tenido lugar en la calle Albea, con un siniestro leve entre dos turismos que ha finalizado con un parte amistoso.

Por último, se ha atendido un accidente consistente en un atropello a un varón de 48 años en el paso de peatones de Padre Ubillos. El peatón, acompañado de su mascota, ha sido golpeado en la pierna y desplazado al suelo. El conductor ha sido sancionado y el peatón trasladado al hospital Reina Sofía.

Ya en el turno de noche se ha realizado una prueba de drogas con resultado positivo indiciario en cocaína y anfetaminas/metanfetaminas a un conductor de 47 años, la cual ha sido enviada al laboratorio hasta su confirmación. En el registro del vehículo y sus dos ocupantes, se han localizado diversas sustancias estupefacientes, entre ellas cocaína, marihuana y hachís para su consumo. Por tal motivo se han realizado sendas denuncias por Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, y del vehículo se hizo cargo un amigo.

CORTES AL TRÁFICO POR LA SAN SILVESTRE

En otro orden de cosas, la celebración de la carrera de la San Silvestre provocará este miércoles cortes y desviaciones al tráfico durante el transcurso de la prueba. En esta ocasión, el recorrido habitual ha sido variado, existiendo un sustancial cambio en el recorrido popular en el que solo se realizará una vuelta completa con recorrido de 4.200 metros.

Debido a la alta participación de corredores que se unen a esta carrera popular, existirán cortes y desviaciones de tráfico y un cierre total del mismo por seguridad desde las 18.00 horas hasta la finalización de la prueba, de duración aproximada de una hora.

Por tal motivo, la Policía Local de Tudela ha pedido a los conductores que estacionen sus vehículos fuera del recorrido y respeten las normas e indicaciones que se den en cada momento por parte de los organizadores de la prueba, Policía Local, voluntarios de Protección Civil.