Detenido en Tudela un joven de 19 años como presunto autor de un delito de malos tratos hacia su pareja

PAMPLONA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un joven de 19 años ha sido detenido este fin de semana en Tudela por un presunto delito de malos tratos hacia su pareja, una mujer de 22 años.

Según han informado desde la Policía Local de Tudela, la detención se realizó a las 00.45 horas del sábado. Los hechos fueron denunciados por parte de la víctima en Policía Foral, que solicitó colaboración para localizar al sospechoso, "dado que en el sistema de protección de víctimas el resultado es de riesgo extremo". Fue localizado en Paseo del Queiles, detenido y trasladado a calabozos de Policía Foral hasta su puesta a disposición judicial.

También fue detenido, a las 7 horas del sábado en la calle Juan Antonio Fernández, un varón de 29 años que se encontraba "alterado" con su pareja, lo que motivó la intervención de la patrulla. Según han explicado, "lejos de colaborar", comenzó a empujar a uno de los agentes "haciendo caso omiso" a sus indicaciones. La intervención finalizó con su detención y traslado a calabozos de policía Foral, donde quedó bajo custodia hasta su comparecencia ante el Juzgado de guardia.

Por otro lado, se atendió a una mujer que había sido víctima de un hurto por el método del abrazo, al haberle parado otra mujer preguntándole por un bazar. La víctima, que se encontraba circulando con un VMP, accedió a informarle del lugar donde podía encontrar uno, momento en que la otra mujer "comenzó a abrazarle y darle las gracias".

Cuando la víctima llegó a su domicilio, observó que le ha quitado de su muñeca una pulsera de oro valorada en aproximadamente 4.000 euros, motivo por el que llamó a la policía Local, facilitando la descripción del vehículo en que la mujer se había marchado. Por el momento no se ha podido dar con la sospechosa.

En cuanto al vehículos de movilidad personal, se interceptó a un joven de 19 años que circulaba a una velocidad de 75 km/hora. El vehículo fue retirado al depósito y el conductor fue sancionado por carecer de la autorización administrativa para circular, dado que se asemeja a un vehículo a motor.

El sábado a las 21 horas se interceptó a un menor, de 10 años, que circulaba con un VMP a una velocidad de 45 km/h y que a su vez llevaba una placa de matrícula falsa. Se informó a los padres, que se personaron en dependencias de Policía Local para "aclarar la situación", dado que el menor es inimputable.

En cuanto al tráfico, se realizó una prueba de drogas con resultado positivo en anfetaminas/metanfetaminas y cannabis a un varón que circulaba con un vehículo en requisitoria judicial. Los hechos ocurrieron en la madrugada del domingo y el turismo quedó depositado en dependencias policiales.