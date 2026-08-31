Detenido en Tudela por presuntamente agredir a su mujer en presencia de sus dos hijos, menores de edad

PAMPLONA 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 56 años ha sido detenido este fin de semana en Tudela por, presuntamente, agredir a su mujer, de 46 años, y en presencia de sus dos hijos, menores de edad.

Según han informado desde la Policía Local de Tudela, la detención tuvo lugar en las proximidades de avenida del Barrio sobre las 1 horas del domingo. La mujer fue acompañada al servicio de Urgencias y volvió al domicilio, mientras que el hombre fue trasladado a dependencias de Policía Foral.

Por otro lado, la tarde del viernes un agente adscrito a la unidad de VioGén de Policía Local de Tudela detectó un quebrantamiento de medida cautelar de alejamiento vigente sobre una de las víctimas a las que lleva seguimiento.

La mujer comunicó los hechos al agente y policías uniformados acudieron a la terraza del bar donde el hombre "había acudido a proferir insultos sobre esta". Tras comprobar los agentes la medida de alejamiento, fue detenido y trasladado a calabozos de Policía Foral hasta su puesta a disposición judicial.

Por otro lado, a las 3 horas del sábado, en un domicilio próximo a la plaza de toros, se escucharon "gritos y sollozos de una joven del interior de la vivienda". La joven, de 25 años, narró un "episodio violento" por parte de su pareja, de 30 años, con la que había iniciado una relación sentimental hace un mes y medio.

Fue trasladada al centro de salud y volvió al domicilio, mientras que el presunto agresor fue detenido y trasladado a calabozos de Policía Foral hasta su puesta a disposición judicial.