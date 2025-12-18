Detenido en Tudela por quebrantar una orden de alejamiento de su expareja

PAMPLONA, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Tudela detuvo este miércoles a un hombre de 29 años al comprobarse que había quebrantado una orden de alejamiento sobre su expareja tras ser identificado por un asunto de tráfico.

La actuación tuvo lugar a las 15.30 horas. Tras ser identificado, los agentes comprobaron que tenía un señalamiento de prohibición de comunicación y aproximación a su expareja, encontrándose a menos de 100 metros del domicilio. Por tal motivo, fue detenido por un presunto delito de quebrantamiento de orden de alejamiento y trasladado a los calabozos de la Policía Foral, quedando bajo su custodia hasta su puesta a disposición judicial, han informado desde la Policía Local.

Por otro lado, a las 23.00 horas se observó en el polígono las Labradas a una conductora circulando con su vehículo y que, al percatarse de la presencia de los agentes, se disponía a abandonar el lugar. Tras identificar a la mujer, de 46 años, pudo comprobarse que no presentaba permiso de conducción, manifestando que se encontraba practicando dado que al día siguiente se examinaba de la parte práctica del permiso. Al tratarse de un presunto delito contra la seguridad vial, se procedió a su detención realizando atestado con juicio rápido ante el Juzgado de Guardia de Tudela.

Media hora más tarde, se recibió comunicación desde la comisaría de Policía Nacional para colaborar acudiendo al centro de personas sin hogar dado que una de las personas que iba a pasar noche tenía una requisitoria de un Juzgado de Jaén. Tras comprobar este extremo, se procedió a la detención de esta personas, un varón de 67 años, el cual quedó ingresado en calabozos de Policía Nacional y bajo su custodia hasta su puesta a disposición judicial.