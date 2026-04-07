Detenido un varón de 29 años acusado de hurto de un teléfono móvil y varias joyas

Actuación de la Policía Foral. - POLICÍA FORAL

PAMPLONA 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Foral han detenido a un varón de 29 años al que se acusa de un delito de hurto al encontrarse en su vehículo, escondidos en un doble fondo, un teléfono móvil y varias joyas de las que no pudo acreditar su procedencia.

Agentes de Seguridad Ciudadana interceptaron un turismo con matrículas temporales francesas ante la actitud de sus cuatro ocupantes al percatarse de la presencia policial, a la altura del Seminario, en la avenida Baja Navarra.

Desde el inicio de la intervención, ha indicado la Policía Foral, la actitud de "nerviosismo y actitud desafiante" del conductor del vehículo con los agentes hizo sospechar, y tras comprobar los posibles antecedentes de las personas, y realizar un registro del vehículo, se localizó un teléfono envuelto en papel de aluminio escondido en un doble fondo natural del auto.

Según ha detallado la Policía, para no ser geolocalizado, el móvil de alta gama estaba envuelto en papel de aluminio, "práctica habitual entre los ladrones de dispositivos electrónicos, en especial móviles". Además, se encontraron, en una mochila de deporte, varias joyas, pudiendo ser alguna de ellas de plata y, en otro bolso, dos cadenas doradas.

El conductor, un varón de 29 años, se hizo responsable de los objetos por lo que se procedió a su detención como presunto autor de un delito de hurto. El vehículo quedó inmovilizado como medida cautelar al no estar homologadas las placas de matrícula anteriormente citadas, a la espera de la documentación pertinente.

Tras la actuación, los agentes buscaron al propietario del teléfono móvil, quien había interpuesto días antes denuncia en la Oficina de Atención Ciudadana de la Policía Foral en Pamplona por hurto.

Además, en el balance que Policía Foral hace de los pasados días de Semana Santa se han recogido, desde la tarde del pasado día 1 de abril en las diferentes Oficinas de Atención Ciudadana, 117 denuncias penales.

Por tipologías delictivas destacan 22 de ellas por delitos de hurto, 16 por delitos de lesiones, otras 11 por delitos de daños y 8 por estafas con tarjetas de crédito, débito y cheques de viaje.

En el ámbito de la Seguridad Ciudadana, 43 han sido las personas detenidas: 5 varones detenidos por delitos relacionados con el ámbito de la violencia contra la mujer en diferentes localidades de la Comunidad foral; 5 personas más detenidas más por estar buscados y reclamados desde diferentes juzgados; 4 por robos con fuerza en las cosas; y 4 más por delitos de atentado contra los agentes intervinientes. En el ámbito de la Seguridad Vial, 8 son los conductores investigados por delitos contra la Ley de Seguridad Vial.