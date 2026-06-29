Detenidos dos camioneros en Tiebas por falsedad documental

Archivo - Chaqueta de un agente de la Policía Foral. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Foral ha detenido recientemente a dos camioneros de 36 y 43 años a los que se les imputa un presunto delito de falsedad documental, tras un control de pesaje de vehículos en término de Tiebas-Muruarte de Reta.

Los agentes procedieron a introducir en la báscula de pesaje a un vehículo articulado. En ese momento, el varón que conducía el camión se intercambió las posiciones con el copiloto, pasando éste al puesto de conducción y al revés. Además, los agentes actuantes fueron testigos de cómo entre conductor y copiloto se intercambiaban las prendas de vestir superiores, según ha informado la Policía Foral.

Una vez detenido el vehículo en el control, los policías actuantes procedieron a la identificación de los dos ocupantes, así como, en el ejercicio de su especialidad, a extraer las tarjetas de ambos del tacógrafo digital, al objeto de descargar la información de las mismas, en relación a los tiempos de conducción y descanso.

En ese momento, los agentes se percataron de la presunta comisión de un delito de falsedad documental, al observar que la tarjeta introducida en el tacógrafo, en el lugar del conductor principal (ranura 1) pertenecía al conductor que circulaba como copiloto, antes de que se produjera el cambio de posiciones entre ambos, al darles el alto los policías, y la introducida en el lugar del segundo conductor, que era quien debía realizar el tiempo de descanso (ranura 2), era la de quien conducía, con lo que ambos conductores estaban utilizando tarjetas que no eran las propias.

Los policías procedieron entonces a la detención de ambos conductores por un delito de falsificación de documento público, al estar conduciendo con tarjetas de las que no eran los titulares, atribuyéndose unos tiempos de conducción y descanso que realmente no estaban realizando.