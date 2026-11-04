Detenidos dos jóvenes de 18 años al ser sorprendidos durante un robo con fuerza en una vivienda en Marcilla

PAMPLONA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Guardia Civil de Navarra ha detenido a dos jóvenes de 18 años como autores de un delito de robo con fuerza en el interior de una vivienda en Marcilla, después de que fueran sorprendidos cuando trataban de abandonar el inmueble donde pretendían robar.

Según han informado desde el Instituto Armado, los hechos ocurrieron el pasado 29 de octubre, alrededor de las 08.50 horas, cuando el responsable de la vivienda recibió un aviso de la empresa de seguridad que alertaba de la presencia de dos personas en su interior.

Las cámaras de videovigilancia habían registrado imágenes de los intrusos y, además, un vecino había advertido de movimientos sospechosos en el domicilio. Tras recibir la alerta, una patrulla del Puesto de la Guardia Civil de Caparroso se desplazó hasta el lugar, donde también se encontraba un guardia civil fuera de servicio.

A la llegada de los agentes, uno de los sospechosos fue sorprendido cuando saltaba la valla de la parcela para abandonar la vivienda. Pese a recibir el alto por parte de un guardia civil, emprendió la huida a pie, pero fue finalmente interceptado.

El segundo implicado también abandonó la parcela y consiguió alejarse inicialmente del lugar. Posteriormente, los agentes realizaron gestiones para su localización y detención.

Durante la inspección ocular del inmueble, los agentes comprobaron que la puerta principal presentaba daños y signos de haber sido forzada, con desperfectos en la cerradura y en los marcos de madera. En el interior encontraron varias habitaciones revueltas, cajones abiertos y objetos desplazados de su ubicación habitual.

Las diligencias fueron instruidas por el Puesto de la Guardia Civil de Marcilla y han sido remitidas a la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Tafalla Plaza nº 1.