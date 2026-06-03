Detenidos dos menores en Tudela por robar y agredir a una anciana de 74 años en Tudela

PAMPLONA, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Foral detuvo este martes a dos menores, de 16 y 17 años, residentes en un piso tutelado del Gobierno de Navarra, por agredir y robar a una mujer de 74 años en Tudela, a la que le quitaron por la fuerza dos cadenas que portaba en su cuello, tirándola al suelo y provocándoles diversas lesiones.

Según informan desde la Policía Local de Tudela, sobre las 19.00 horas se recibió el aviso de un hombre que informaba de que dos chicos jóvenes habían robado a su mujer en la puerta de su domicilio, próximo al centro de salud Gayarre, y habían salido corriendo con el botín.

A la llegada de los agentes se encontraron a una anciana de 74 años, acompañada de su marido, con lesiones visibles en el rostro, además de dolor en otras zonas del cuerpo y daños en sus lentes de contacto. La víctima explicó que se encontraba sentada en una silla de la entrada al domicilio y se le acercaron dos jóvenes pidiéndoles un vaso de agua. La mujer se levantó para dárselo y, una vez se había dado la vuelta, uno de los jóvenes se le abalanzó por la espalda, quitándole con fuerza dos cadenas que portaba en su cuello y tirándola al suelo. La mujer fue atendida en el Hospital Reina Sofía por diversos traumatismos y ha denunciado los hechos.

Con la descripción facilitada por la víctima se localizaron a través de las cámaras de video vigilancia a los posibles sospechosos, dos menores de 16 y 17 años conocidos por esta Policía por hechos anteriores. Policía Local, Policía Foral y Policía Nacional realizaron una búsqueda por toda la ciudad, localizando agentes de Policía Foral a los sospechosos en las inmediaciones de su domicilio actual, el cual está tutelado por Gobierno de Navarra.

Los menores fueron trasladados a los calabozos de Policía Foral por presuntos hechos tipificados como delitos de robo con violencia, informando a sus tutoras y haciéndose cargo de la investigación Policía Judicial de Policía Foral.

Por otro lado, la Policía Local atendió el martes un delito leve de hurto en un supermercado de la avenida del Barrio, tras el requerimiento del personal de seguridad. El identificado, un varón de 26 años, se había llevado sin pagar productos por importe de 17 euros. Fue citado para juicio inmediato por delito leve ante el Juzgado de Guardia de Tudela.

Además, a las 14.30 horas se identificó a un varón de 32 años, a requerimiento de la chófer de un autobús, dado que esta persona se había orinado en los asientos del autobús, dejando impracticable el asiento para hacer uso en subsiguientes trayectos.